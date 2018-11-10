/ / / Гусевское отделение «Единой России» отмечено в числе лидеров по эффективности работы

Секретарь Калининградского регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин провел Конференцию в Музее мирового океана. В ее работе приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, депутаты, члены регионального политического совета, региональной контрольно-ревизионной комиссии, делегаты местных отделений и представители первичных отделений Партии «Единая Россия».
Наиболее важными пунктами повестки Конференции стали вопросы кадровой ротации Регионального политического совета и избрание делегатов региона на Съезд Партии, который состоится 7–8 декабря в Москве. На встрече также подведены итоги работы Калининградского регионального отделения за 2018 год.
Антон Алиханов поблагодарил за работу членов Партии, выступив перед участниками Конференции, он отметил успехи в проведении целой череды избирательных кампаний: «Президентские выборы и Единый день голосования, руководство Партии высоко оценило работу регионального отделения. Мы смогли показать одни из лучших результатов на в Северо-Западном федеральном округе и в стране».
В отчёте за год Секретарь Калининградского регионального отделения Андрей Кропоткин отметил, что в 2018 году продолжена работа по укреплению первичных отделений.
«Проделана большая работа по аудиту партийных рядов. В 2019 году нам предстоит колоссальная работа по обновлению за счет приема новых членов Партии из числа сторонников и снятию с учета утративших активность. Вторая важная задача — это институт сторонников Партии „Единая Россия“. На начало года на учете Калининградского регионального координационного Совета сторонников Партии состояли чуть более 5000 тысяч людей, разделяющих наши взгляды, а по данным на 1 ноября, менее чем за год, мы увеличили число сторонников до 7 300 человек, более чем на 2000 тысячи. Третья задача, которой мы уделили особое внимание — работа партийных проектов. Хочу отметить, что по ряду федеральных партийных проектов наше региональное отделение второй год подряд входит в пятерку лучших, это такие проекты как „Городская среда“, „Безопасные дороги“ и „Историческая память“», — заключил Андрей Кропоткин
В ходе Конференции объявлены лучшие местные отделения по основным направлениям работы, так дана оценка эффективности отделений. В номинации «Лидер по итогам выборов — 2018» Гусевское местное отделение отмечено в числе лидеров!
Секретари местных отделений, занявшие призовые места в торжественной обстановке, получили кубки в виде медведей из рук Секретаря Калининградского регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрея Кропоткина.
Гусевское отделение «Единой России» отмечено в числе лидеров по эффективности работы
10 ноября 2018, 17:25
Единая Россия
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