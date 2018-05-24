Гусевские единороссы получили благодарность за активное участие в избирательной кампании Президента

24 мая 2018, 16:54

Вчера в Черняховске состоялись дебаты в рамках предварительного голосования по довыборам депутата Государственной Думы



В обсуждениях приняли участие экс-мэр Калининграда Александр Ярошук, депутат Калининградского Совета депутатов Алексей Сагайдак, президент общественной организации «Трезвые поколения» Валерий Нестеров, глава Озерского городского округа Владислав Никоноров и менеджер по персоналу общественной организации «Родной Калининград» Елена Карпова. Тема дискуссии: «Образование, спорт и культура: качество и доступность для граждан». Каждый из претендентов на выдвижение рассказал о себе и представил свое виденье по заявленной теме.



Также в рамках мероприятия Секретарь Калининградского регионального отделения Андрей Кропоткин поблагодарил партийцев Черняховского, Гвардейского, Гусевского, Озерского и Нестеровского местных отделений «Единой России» за активное участие в избирательной кампании Президента Российской Федерации.



От Калининградского регионального отделения Партии им вручили благодарственные письма и книги «Калининград 70» и «Легенды янтарного края».

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