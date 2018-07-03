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Город Гусев посетила польская делегация из города Бартошице

3 июля 2018, 14:36
Город Гусев посетила польская делегация из города Бартошице
В рамках партнерства по программе приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020» вчера город Гусев посетила польская делегация из города Бартошице. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Представители администрации Гусевского городского округа провели для гостей обзорную экскурсию по городу, а затем состоялось рабочее совещание, на котором врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев и глава района Бартошице Богуслав Милюски обсудили подготовку взаимовыгодной конкурсной заявки.

«Перед нашими самоуправлениями стоит достаточно сложная задача по разработке качественных заявок, но мы нацелены на успех», — сказал Богуслав Милюски.

Для Гусевского городского округа проект с данным партнером предусматривает строительство систем водоотведения в поселке Ольховатка.

В завершении встречи были подписаны необходимые приложения к основному пакету документов для участия в программе.
приграничное сотрудничество Польша Админстрация Гусевского района
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