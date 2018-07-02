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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве разработано 17 заявок для участия в программе «Россия-Польша 2014-2020»

2 июля 2018, 15:40
В Гусеве разработано 17 заявок для участия в программе «Россия-Польша 2014-2020»
Сегодня под руководством врио главы администрации Гусевского городского округа Александра Китаева состоялось очередное оперативное совещание.

Один из вопросов, который был рассмотрен, — подготовка заявок для участия в программе приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день в муниципалитете разработано 17 заявок при сотрудничестве с 14 польскими городами-партнерами.

Проекты направлены на строительство систем водоснабжения и водоотведения в поселках округа, реконструкцию дорог, очистку русла и берегоукрепление реки Писса, а также на рекультивацию полигона ТБО.

Крайний срок подачи заявок для участия в программе 16 июля.
приграничное сотрудничество Польша
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