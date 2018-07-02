Сегодня под руководством врио главы администрации Гусевского городского округа Александра Китаева состоялось очередное оперативное совещание.
Один из вопросов, который был рассмотрен, — подготовка заявок для участия в программе приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день в муниципалитете разработано 17 заявок при сотрудничестве с 14 польскими городами-партнерами.
Проекты направлены на строительство систем водоснабжения и водоотведения в поселках округа, реконструкцию дорог, очистку русла и берегоукрепление реки Писса, а также на рекультивацию полигона ТБО.
Крайний срок подачи заявок для участия в программе 16 июля.
В Гусеве разработано 17 заявок для участия в программе «Россия-Польша 2014-2020»
2 июля 2018, 15:40
приграничное сотрудничество Польша
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