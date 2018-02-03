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В рамках приграничного сотрудничества делегация из Гусева посетила Литву

3 февраль 2018, 17:34
В рамках приграничного сотрудничества делегация из Гусева посетила Литву
В минувший четверг делегация из города Гусева под руководством первого заместителя главы администрации Александра Китаева посетила Литовскую республику. Целью визита было обсуждение с городом-партнером заявок по Программе приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020». Об этом сегодня рассказали в пресс-службе городской администрации.

В Гусевском городском округе уже разработаны проекты для участия в данной программе.

Совместно с руководством администрации города Вилкавишкис были рассмотрены объекты, которые имеют схожие проблемы и их решения подходят под один из приоритетов данной программы:

  • содействие местной культуре и сохранение исторического наследия;
  • содействие социальной интеграции и борьбе с бедностью;
  • поддержка местного и регионального надлежащего управления.

В городе Вилкавишкис Гусевская делегация посетила образовательные учреждения, больницу, культурный центр и музыкальную школу, где руководители учреждений рассказали им о своих планах по развитию.

Основной темой встреч было решение совместных задач в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020».

Музыкальная школа города Вилкавишкис и Гусевская детская школа искусств тесно сотрудничают уже много лет и на данный момент готовят совместный проект по реконструкции части помещений своих учреждений.

Заместитель главы администрации Гусевского городского округа пригласил директора музыкальной школы посетить наш город и встретиться с руководителем Гусевской школы искусств для дальнейшей плодотворной работы над проектом.

В рамках информационного мероприятия для потенциальных заявителей 1-го конкурса проектных предложений, который состоялся в городе Мариямполе, представители Гусевского городского округа встретились с литовскими городами-партнерами.

Во время встреч обсуждались технические вопросы по разработке совместных заявок Программы приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020». Также удалось найти и новых партнеров с другими городами Литовской Республики, которые предложили свое сотрудничество
Теги: Литва
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Гость Александр
# 1Гость Александр
Ну да, Вилкавишкис это как раз уровень на что нам ровняться. Главное,чтоб делегаты прибывали вовремя
Вчера, 19:16   ЦитироватьОтветить0
Зритель
# 2Зритель
Из ручейков бежит река..
Сегодня, 02:20   ЦитироватьОтветить0

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