Калининградское «Яблоко» примет участие в выборах в Гусевском округе

17 июля 2018, 19:13

Кандидаты от партии «Яблоко» примут участие в муниципальных выборах в Гусевском и Светлогорском городских округах Калининградской области. Такое решение было принято на заседании регионального совета Калининградского «Яблока» 16 июля, рассказали в пресс-службе партии.



В окружной Совет депутатов Гусевского городского округа будет баллотироваться Анатолий Фесенко (округ № 9); в окружной Совет депутатов Светлогорского городского округа — Владимир Рождествин (округ № 11) и Евгений Ягненков (округ № 10).



Кроме того, принято решение о выдвижении партийного списка в окружной совет Гусевского городского округа. В него вошли Анатолий Фесенко, Виктор Горбунов и Евгений Ягненков.



На заседании регионального совета присутствовали представители областной избирательной комиссии и избиркома Светлогорского городского округа.



Выборы пройдут в Единый день голосования, 9 сентября. Кандидаты от «Яблоко» примут участие в выборах в 23 регионах страны.

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