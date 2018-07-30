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Информационный сайт города Гусева

Свату Николая Цуканова отказано в регистрации на выборах в Гусеве

30 июля 2018, 12:30
Свату Николая Цуканова отказано в регистрации на выборах в Гусеве
Родной брат и сват экс-губернатора Калининградской области и полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова — Андрей Цуканов и Юрий Кретов — выдвинулись в качестве самовыдвиженцев на выборы депутатов Гусева, которые пройдут 9 сентября. Согласно системе ГАС «Выборы» Юрию Кретову отказано в регистрации, Андрей Цуканов, в свою очередь, зарегистрирован. Об этом рассказывает Rugrad.eu.

Юрий Кретов является отцом супруги Юрия Цуканова — старшего сына экс-губернатора. Он работает директором АО «Утилизация мусора» — оператора мусоросжигательного завода в Гусеве. Акционером компании является администрация Гусевского городского округа. Кретов должен был соперничать с действующим депутатом совета Евгением Ячменевым.

Андрей Цуканов и Юрий Кретов не смогли выдвинуться от «Единой России», но решили участвовать в выборах как самовыдвиженцы. При этом Кретов прекратил членство в ЕР.
выборы Николай Цуканов
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партиец
# 1партиец
Всё теперь гоните Кретова с поста! Партбилет положил - значит до свидания...
Сегодня, 14:09   ЦитироватьОтветить3
тоже партиец
# 2тоже партиец
партиец,
да еще и поганой метлой...............
Сегодня, 14:12   ЦитироватьОтветить2
гусевец
# 3гусевец
эй Распопов ты как допустил уход такого ценного кадра))))))))))))))))
Сегодня, 15:13   ЦитироватьОтветить2

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