Родной брат и сват экс-губернатора Калининградской области и полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова — Андрей Цуканов и Юрий Кретов — выдвинулись в качестве самовыдвиженцев на выборы депутатов Гусева, которые пройдут 9 сентября. Согласно системе ГАС «Выборы» Юрию Кретову отказано в регистрации, Андрей Цуканов, в свою очередь, зарегистрирован. Об этом рассказывает Rugrad.eu.
Юрий Кретов является отцом супруги Юрия Цуканова — старшего сына экс-губернатора. Он работает директором АО «Утилизация мусора» — оператора мусоросжигательного завода в Гусеве. Акционером компании является администрация Гусевского городского округа. Кретов должен был соперничать с действующим депутатом совета Евгением Ячменевым.
Андрей Цуканов и Юрий Кретов не смогли выдвинуться от «Единой России», но решили участвовать в выборах как самовыдвиженцы. При этом Кретов прекратил членство в ЕР.
Свату Николая Цуканова отказано в регистрации на выборах в Гусеве
30 июля 2018, 12:30
выборы Николай Цуканов
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