Региональному отделению «Партии роста» отказано в регистрации списка на выборах муниципального совета в Гусеве. Об этом свидетельствуют данные ГАС «Выборы».
Как сообщил Rugrad.eu. руководитель регионального отделения, экс-депутат Облдумы от «Единой России» Александр Кузнецов, причиной отказа стали ошибки в формате дат в подписных листах. «Это досадная нелепость, а не политическое давление», — заключил он.
Являющийся пенсионером и депутатом совета города Балтийска Александр Кузнецов должен был возглавить список «Партии роста» на выборах муниципального совета в Гусеве. Второе место в списке занимал региональный бизнес-омбудсмен Георгий Дыханов.
Гусевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала списки КПРФ и «Единой России». Также своих кандидатов выдвинули ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПСС.
Как сообщили в Избирательной комиссии Калининградской области, на заседании рабочей группы Гусевской ТИК были признаны недействительными 10 подписей избирателей, так как они были собраны вне периода сбора подписей. Еще две подписи были внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа. В итоге из 133 представленных подписей 12 были признаны недействительными, для регистрации было необходимо признание действительными 129 подписей.
Выборы муниципального совета в Гусеве пройдут 9 сентября. 10 депутатов будут избираться по партийным спискам, 10 — по одномандатным округам. Родной брат и сват экс-губернатора Калининградской области и полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова — Андрей Цуканов и Юрий Кретов — выдвинулись в качестве самовыдвиженцев. Юрию Кретову отказано в регистрации, Андрей Цуканов, в свою очередь, зарегистрирован.
«Партии роста» отказали в допуске к выборам в Гусеве
3 августа 2018, 17:50
выборы Партия роста
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