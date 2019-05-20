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Информационный сайт города Гусева

Бизнесмен из Гусева стал помощником заместителя председателя Облдумы

20 мая 2019, 20:28
Бизнесмен из Гусева стал помощником заместителя председателя Облдумы Хани Ганбаров крайний слева
Бизнесмен из Гусева Хани Ганбаров стал помощником первого заместителя председателя Калининградской областной Думы Александра Богданова, сообщила в ответ на информационный запрос газеты «Дворник» председатель регионального парламента Марина Оргеева. Ганбаров является помощником на общественных началах, рассказывает Rugrad.eu.

Хани Ганбарова принято считать близким к экс-губернатору Николаю Цуканову. Он получил известность после скандальной истории с загородным домом семьи Цуканова в поселке Ивашкино Гусевского района: именно Ганбаров купил у администрации муниципалитета немецкую брусчатку, чтобы потом перепродать ее семье Цуканова для дома в Ивашкино.

В 2012 году Ганбаров вошел в рейтинг Rugrad.eu «Короли калининградского госзаказа»: его компании «СК Стандарт» и «СК Стандарт Плюс» получили от регионального правительства и администрации Гусева госзаказов на 337 млн руб . После 2012 года Хани Ганбаров резко перестал получать госконтракты.
Правительство КО
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Ну кто бы сомневался. И нас ещё хотят убедить в том, что в России нет слияния бизнеса и государственной власти?
На фото так смешно смотрится, типо водителя такси Ашотик ждёт оплаты за проезд. 
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