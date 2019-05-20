Бизнесмен из Гусева Хани Ганбаров стал помощником первого заместителя председателя Калининградской областной Думы Александра Богданова, сообщила в ответ на информационный запрос газеты «Дворник» председатель регионального парламента Марина Оргеева. Ганбаров является помощником на общественных началах, рассказывает Rugrad.eu.
Хани Ганбарова принято считать близким к экс-губернатору Николаю Цуканову. Он получил известность после скандальной истории с загородным домом семьи Цуканова в поселке Ивашкино Гусевского района: именно Ганбаров купил у администрации муниципалитета немецкую брусчатку, чтобы потом перепродать ее семье Цуканова для дома в Ивашкино.
В 2012 году Ганбаров вошел в рейтинг Rugrad.eu «Короли калининградского госзаказа»: его компании «СК Стандарт» и «СК Стандарт Плюс» получили от регионального правительства и администрации Гусева госзаказов на 337 млн руб . После 2012 года Хани Ганбаров резко перестал получать госконтракты.
Бизнесмен из Гусева стал помощником заместителя председателя Облдумы
20 мая 2019, 20:28
Хани Ганбаров крайний слеваПравительство КО
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