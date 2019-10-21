Гусев посетила делегация из немецкого города Ноймюнстер

Гусев продолжает активно развивать международные партнерские отношения. 18 октября наш город посетила делегация из немецкого города Ноймюнстер: обер-бургомистр доктор Олаф Таурас, президент города Анна-Катарина Шеттигер и уполномоченный по делам партнерства городов Ганс Иблхер. С российской стороны гостей приветствовали глава администрации Александр Китаев и глава муниципального образования Андрей Гнездилов.
Это уже не первый визит из Ноймюнстера в Гусев. В апреле этого года немецкая делегация посетила учебные заведения, ознакомилась с производственными сферами города и его достопримечательностями.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на встрече в администрации 18 октября обсуждалась возможность официального установления партнёрства на уровне муниципалитетов.