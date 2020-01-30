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Информационный сайт города Гусева

Генеральный консул Германии в Калининграде Ханс Гюнтер Маттерн посетил Гусев

30 января 2020, 15:43
Генеральный консул Германии в Калининграде Ханс Гюнтер Маттерн посетил Гусев
29 января назначенный Генеральный консул Германии в Калининграде Ханс Гюнтер Маттерн посетил Гусев. Он назначен на эту должность в сентябре 2019, и это первый визит нового Генконсула в наш город в рамках ознакомления с Калининградской областью. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

В ходе встречи, прошедшей в дружеской обстановке, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава муниципального образования Андрей Гнездилов подробно рассказали Генеральному консулу о сотрудничестве Гусевского городского округа с Германией. В частности, о новом городе-партнере из Германии Ноймюнстере, с которым соглашение о сотрудничестве было подписано в декабре 2019 года, и о своих намерениях развивать это партнерство.

В рамках визита Генеральный консул экскурсионно ознакомился с образовательной и культурной жизнью города: посетил МАОУ СОШ № 3, Зальцбуржскую кирху, Гусевский историко-краеведческий музей, ДЮЦ, осмотрел фреску Отто Хайхерта в КАТиП, Храм Всех Святых и жилой комплекс Технополис GS.

Ханс Гюнтер Маттерн выразил интерес и к экономической сфере Гусева. Заместитель главы администрации Алексей Родин ознакомил Генконсула с экономикой и инвестиционным потенциалом города и предприятиями, которые стремятся к установлению экономических партнерских связей с компаниями в Германии.

По результатам встречи местные власти и Генеральный консул Германии приняли решение организовать еще один его визит с целью посещения предприятий и определения дальнейших перспектив взаимодействия.
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# 1123
Генконсул на 8-й фотке как-то так грустно смотрит с колокольни вниз и думает: "твою мать, что с центром города Гумбиннен эти криворукие бусурмане сделали". 
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