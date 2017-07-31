В Гусеве прошла встреча под руководством председателя областной думы с местными агитаторами

31 июль 2017, 22:22

Сегодня в Городском Доме Культуры города Гусева состоялась рабочая встреча под руководством Председателя Калининградской областной Думы 6-го созыва Марины Оргеевой с агитаторами муниципального образования «Гусевский городской округ». Об этом сообщает пресс-службе администрации Гусевского городского округа.



На встрече присутствовали глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, глава МО «Гусевский городской округ» – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, первый заместитель Председателя Калининградской областной Думы 6-го созыва Александр Богданов, руководитель предвыборного штаба в г. Гусеве кандидата в Губернаторы Калининградской области Антона Алиханова Лариса Бесшапочникова.



На встрече обсудили вопросы о выборах Губернатора Калининградской области и перспективы развития региона.



По словам Марины Оргеевой для удобства жителей было принято решения продлить режим работы избирательных комиссий на 2 часа. Также Марина Эдуардовна отметила, что у избирателей появилась новая возможность, при необходимости проголосовать не на своем избирательном участке, а в любом другом населенном пункте нашего региона, предварительно уведомив избирательную комиссию по месту регистрации письменным заявлением.



Глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов рассказал о проделанной работе и перспективах муниципалитета в рамках стратегического планирования развития Калининградской области.



Все выступавшие подчеркнули то, что поддержка Губернатора на Федеральном уровне зависит от количества проголосовавших за него жителей региона, в котором он руководит, поэтому очень важно проявлять активную гражданскую позицию в предстоящих выборах 10 сентября 2017 года.



В конце мероприятия были вручены 9 удостоверений доверенных лиц кандидата в Губернаторы Калининградской области Антона Алиханова.

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