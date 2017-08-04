Николай Цуканов назначил Александра Воробьёва федеральным инспектором в Карелию
4 август 2017, 18:59
37-летний Александр Воробьёв, занимавший пост главы агентства по имуществу в кабинете министров Николая Цуканова в его бытность губернатором Калининградской области, назначается в аппарат полпредства президента в СЗФО на должность главного федерального инспектора в Карелии. Об этом журналисту «Нового Калининграда.Ru» в Калининграде заявил в пятницу сам Цуканов, перепутав при этом отчество и имя Воробьёва.Теги: Николай Цуканов
«Воробьёв Владимир Александрович, который работал в агентстве, он всегда готов оказывать консультативную помощь, на следующей неделе он выходит федеральным инспектором и будет работать в Карелии», — заявил Цуканов, комментируя вопросы, касающиеся обращения с объектами региональной собственности. На самом деле, Воробьёва зовут Александром Владимировичем.
Александр Воробьев занимал должность представителя главы региона в судах с сентября 2010 года, когда назначенный губернатором Николай Цуканов сформировал своё первое правительство. В 2015 году Воробьёв занял должность главы агентства по имуществу, которая стала вакантной после назначения экс-руководителя ведомства Николая Мухина и.о. главы администрации Полесского района. При этом должность полпреда губернатора в судах была ликвидирована. После отставки Николая Цуканова Воробьёв получил пост советника врио губернатора Антона Алиханова.
Воробьёв, как и Цуканов, родом из Гусева. Он закончил Гусевский сельхозтехникум и юридический факультет Московского психолого-социального института, занимался частной практикой, с 2005 по 2008 год был начальником правового управления администрации Гусевского городского округа.
«Воробьёв Владимир Александрович, который работал в агентстве, он всегда готов оказывать консультативную помощь, на следующей неделе он выходит федеральным инспектором и будет работать в Карелии», — заявил Цуканов, комментируя вопросы, касающиеся обращения с объектами региональной собственности. На самом деле, Воробьёва зовут Александром Владимировичем.
Александр Воробьев занимал должность представителя главы региона в судах с сентября 2010 года, когда назначенный губернатором Николай Цуканов сформировал своё первое правительство. В 2015 году Воробьёв занял должность главы агентства по имуществу, которая стала вакантной после назначения экс-руководителя ведомства Николая Мухина и.о. главы администрации Полесского района. При этом должность полпреда губернатора в судах была ликвидирована. После отставки Николая Цуканова Воробьёв получил пост советника врио губернатора Антона Алиханова.
Воробьёв, как и Цуканов, родом из Гусева. Он закончил Гусевский сельхозтехникум и юридический факультет Московского психолого-социального института, занимался частной практикой, с 2005 по 2008 год был начальником правового управления администрации Гусевского городского округа.
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