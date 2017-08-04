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Николай Цуканов назначил Александра Воробьёва федеральным инспектором в Карелию

4 август 2017, 18:59
Николай Цуканов назначил Александра Воробьёва федеральным инспектором в Карелию
37-летний Александр Воробьёв, занимавший пост главы агентства по имуществу в кабинете министров Николая Цуканова в его бытность губернатором Калининградской области, назначается в аппарат полпредства президента в СЗФО на должность главного федерального инспектора в Карелии. Об этом журналисту «Нового Калининграда.Ru» в Калининграде заявил в пятницу сам Цуканов, перепутав при этом отчество и имя Воробьёва.

«Воробьёв Владимир Александрович, который работал в агентстве, он всегда готов оказывать консультативную помощь, на следующей неделе он выходит федеральным инспектором и будет работать в Карелии», — заявил Цуканов, комментируя вопросы, касающиеся обращения с объектами региональной собственности. На самом деле, Воробьёва зовут Александром Владимировичем.

Александр Воробьев занимал должность представителя главы региона в судах с сентября 2010 года, когда назначенный губернатором Николай Цуканов сформировал своё первое правительство. В 2015 году Воробьёв занял должность главы агентства по имуществу, которая стала вакантной после назначения экс-руководителя ведомства Николая Мухина и.о. главы администрации Полесского района. При этом должность полпреда губернатора в судах была ликвидирована. После отставки Николая Цуканова Воробьёв получил пост советника врио губернатора Антона Алиханова.

Воробьёв, как и Цуканов, родом из Гусева. Он закончил Гусевский сельхозтехникум и юридический факультет Московского психолого-социального института, занимался частной практикой, с 2005 по 2008 год был начальником правового управления администрации Гусевского городского округа.
Теги: Николай Цуканов
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не свой
# 1не свой
Коля своих не забижает....Молодчага.
Сегодня, 19:14   ЦитироватьОтветить2
Военком
# 2Военком
Помню он настаивал на альтернативной службе, когда в военкомате был.
Сегодня, 19:22   ЦитироватьОтветить1
Житель
# 3Житель
Кто бы сомневался !
Сегодня, 20:37   ЦитироватьОтветить0
Гость гость
# 4Гость гость
Цитата: Военком
Помню он настаивал на альтернативной службе, когда в военкомате был.

под голубого косил?
Сегодня, 22:22   ЦитироватьОтветить1

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