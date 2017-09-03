Представителю партии ЛДПР отказали в поздравлении жителей Озёрска с Днём города
3 сентябрь 2017, 18:45
В субботу, 2 сентября, Озёрск отмечал День города. На городской площади поздравить жителей собрались представители озерской власти. И не только.Теги: день города Озёрск ЛДПР
Длительную речь перед гражданами держал депутат Калининградской областной Думы от партии «Единая Россия» Александр Богданов. А вот его коллеге, но представителю партии ЛДПР Андрею Олейнику в слове было отказано.
На неоднократные просьбы депутата облдумы от фракции ЛДПР, избранному по 17-му избирательному округу (Гусев, Озёрск), поздравить жителей города с праздником, глава администрации Озёрского городского округа Наталья Макрецкая (член «Единой России»), в нарушение закона, ответила необоснованным отказом.
Хотя, казалось бы, чего бояться? Ну в самом деле, что уж такого наговорил бы Андрей Олейник? Ну, поздравил бы земляков с праздником, пожелал здоровья. Но и эта малость, показалось Макрецкой, может сильно пошатнуть устои вверенного ей муниципалитета.
Напомним, ранее кандидат в губернаторы от ЛДПР Евгений Мишин в рамках ознакомления населения со своей предвыборной программой был вынужден проводить встречу с избирателями под открытым небом. В двух муниципалитетах - в Гусеве и Нестерове – Мишину незаконно отказали в предоставлении помещения для встреч.
Длительную речь перед гражданами держал депутат Калининградской областной Думы от партии «Единая Россия» Александр Богданов. А вот его коллеге, но представителю партии ЛДПР Андрею Олейнику в слове было отказано.
На неоднократные просьбы депутата облдумы от фракции ЛДПР, избранному по 17-му избирательному округу (Гусев, Озёрск), поздравить жителей города с праздником, глава администрации Озёрского городского округа Наталья Макрецкая (член «Единой России»), в нарушение закона, ответила необоснованным отказом.
Хотя, казалось бы, чего бояться? Ну в самом деле, что уж такого наговорил бы Андрей Олейник? Ну, поздравил бы земляков с праздником, пожелал здоровья. Но и эта малость, показалось Макрецкой, может сильно пошатнуть устои вверенного ей муниципалитета.
Напомним, ранее кандидат в губернаторы от ЛДПР Евгений Мишин в рамках ознакомления населения со своей предвыборной программой был вынужден проводить встречу с избирателями под открытым небом. В двух муниципалитетах - в Гусеве и Нестерове – Мишину незаконно отказали в предоставлении помещения для встреч.
Пресс-служба партии ЛДПР
377 просмотров | 5 комментариев
0