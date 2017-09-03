Центр раннего развития
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Представителю партии ЛДПР отказали в поздравлении жителей Озёрска с Днём города

3 сентябрь 2017, 18:45
Представителю партии ЛДПР отказали в поздравлении жителей Озёрска с Днём города
В субботу, 2 сентября, Озёрск отмечал День города. На городской площади поздравить жителей собрались представители озерской власти. И не только.

Длительную речь перед гражданами держал депутат Калининградской областной Думы от партии «Единая Россия» Александр Богданов. А вот его коллеге, но представителю партии ЛДПР Андрею Олейнику в слове было отказано.

На неоднократные просьбы депутата облдумы от фракции ЛДПР, избранному по 17-му избирательному округу (Гусев, Озёрск), поздравить жителей города с праздником, глава администрации Озёрского городского округа Наталья Макрецкая (член «Единой России»), в нарушение закона, ответила необоснованным отказом.

Хотя, казалось бы, чего бояться? Ну в самом деле, что уж такого наговорил бы Андрей Олейник? Ну, поздравил бы земляков с праздником, пожелал здоровья. Но и эта малость, показалось Макрецкой, может сильно пошатнуть устои вверенного ей муниципалитета.

Напомним, ранее кандидат в губернаторы от ЛДПР Евгений Мишин в рамках ознакомления населения со своей предвыборной программой был вынужден проводить встречу с избирателями под открытым небом. В двух муниципалитетах - в Гусеве и Нестерове – Мишину незаконно отказали в предоставлении помещения для встреч.

Пресс-служба партии ЛДПР
Теги: день города Озёрск ЛДПР
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Ой было было
# 1Ой было было
Было дело сия мадама гуманитарку у детишек воровала.
Вчера, 19:35   ЦитироватьОтветить2
кпрф
# 2кпрф
хорошая попытка давить на жалость
занимайтесь агитацией, а не нытьем
то вам дк в гусеве не дали, теперь сцену в озерске
Вчера, 20:53   ЦитироватьОтветить1
Vera Laktionova
# 3Vera Laktionova
кпрф,
Уважаемый последователь партии ЕР, не надо примазываться к КПРФ. У КПРФ в данном вопросе разногласий с ЛДПР не существует, как я знаю.
Вчера, 21:24   ЦитироватьОтветить2
Не удивлена
# 4Не удивлена
Цитата: Ой было было
Было дело сия мадама гуманитарку у детишек воровала.


Вот уж действительно партия жуликов и воров!!!
Вчера, 22:30   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 5Гость Гость
Олейник похож на плаксу-Ваксу. Не пустили беднее кого на сцену.зачем ты туда лезишь, ты ведь педагог а не политик. Андрей там сажрут и не заметишь. Ты хоть там и изберался но в Озёрске не разу не появился в 2016.
Вчера, 23:44   ЦитироватьОтветить0

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