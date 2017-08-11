Кандидату в губернаторы от ЛДПР отказали в предоставлении помещения в Гусеве для встреч

11 август 2017, 12:28

Пресс-служба партии ЛДПР

Кандидат в губернаторы от ЛДПР вынужден проводить встречу с избирателями под открытым небом. В двух муниципалитетах - в Гусеве и Нестерове - Евгению Мишину отказали в предоставлении помещения для встреч., - гласит ответ первого замглавы администрации МО «Гусевский городской округ» Александра Китаева на запрос кандидата на должность губернатора области от партии ЛДПР Евгения Мишина.И это тем удивительнее, что буквально за два дня до полученного официального ответа, координатор регионального отделения ЛДПР лично разговаривал с руководителем учреждения культуры, которая заверила его, что актовый зал свободен, дата и время встречи кандидата с населением ее вполне устраивают., - комментирует Евгений Мишин.Более того, Андрей Олейник посетил «аварийный» ДК и выяснил, что на самом деле никакой поломки там нет. ДК на ремонт не закрыт, он функционирует., - говорит Евгений Мишин. -Сигнал «не пущщать!» спущенный, по всей видимости, откуда-то сверху, явился приказом и для других руководителей Гусева. Кандидату Евгению Мишину отказали в аренде залов в Доме офицеров, агропромышленном колледже и в учреждениях помельче.Похожая ситуация сложилась и в Нестерове. Там местная администрация также ссылается на ремонт помещения, предусмотренного для встречи населения с кандидатами в губернаторы. Почему-то срочно приспичило властям округа ремонтировать именно этот зал и именно в период предвыборной компании.– недоумевает кандидат в губернаторы от ЛДПР.Такая досадная «мелочь» также не сорвет планы Евгения Мишина по встрече со своими избирателями. Правда, и в этом случае придется вести разговоры с гражданами на улице.И в том и в другом случае налицо нарушение пункта 5 статьи 50 Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах Губернатора Калининградской области». Согласно закону, муниципальные власти обязаны всячески содействовать кандидатам в губернаторы вне зависимости от партийной принадлежности и действующего статуса, предоставляя им помещения для встреч с избирателями.Вот и получается, что громкие заявления о прозрачности и честности выборов, о равных правах каждого кандидата являются простым сотрясением воздуха. И дураку понятно, кто здесь самый «правый в правах». Эта игра в поддавки унизительна как для кандидата от партии большинства, так и для самой власти.