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Кандидату в губернаторы от ЛДПР отказали в предоставлении помещения в Гусеве для встреч

11 август 2017, 12:28
Кандидату в губернаторы от ЛДПР отказали в предоставлении помещения в Гусеве для встреч
Кандидат в губернаторы от ЛДПР вынужден проводить встречу с избирателями под открытым небом. В двух муниципалитетах - в Гусеве и Нестерове - Евгению Мишину отказали в предоставлении помещения для встреч.

«В связи с возникшей аварийной ситуацией 03.08.2017 (обрыв крепления рампы со световым оборудованием) в помещении городского Дома культуры, предназначенного для проведения встреч с населением, в настоящее время производятся работы по устранению аварии. В целях обеспечения безопасности граждан не представляется возможным проведение встречи с избирателями в указанный Вами день – 11.08.2017 года», - гласит ответ первого замглавы администрации МО «Гусевский городской округ» Александра Китаева на запрос кандидата на должность губернатора области от партии ЛДПР Евгения Мишина.

И это тем удивительнее, что буквально за два дня до полученного официального ответа, координатор регионального отделения ЛДПР лично разговаривал с руководителем учреждения культуры, которая заверила его, что актовый зал свободен, дата и время встречи кандидата с населением ее вполне устраивают.

«От ЛДПР в Гусеве очень активный местный депутат Андрей Олейник, который выбран в Калининградскую областную Думу по округу Гусев-Озерск. Он своей деятельностью сильно мешает действующей власти и партии большинства. У него огромное количество обращений от избирателей, не раз депутат делал запросы в прокуратуру, оспаривал действия администрации. Думаю, именно поэтому администрация не хочет, чтобы ЛДПР еще сильнее укрепила свои позиции», - комментирует Евгений Мишин.

Более того, Андрей Олейник посетил «аварийный» ДК и выяснил, что на самом деле никакой поломки там нет. ДК на ремонт не закрыт, он функционирует.

«В связи с этим фактом я планирую обратиться к прокурору Гусевского округа, выехать с ним на место и зафиксировать явное нарушение закона, - говорит Евгений Мишин. - Нас явно не хотят пускать в ДК на встречу с народом. Видимо, существуют опасения, что активная деятельность либерально-демократической партии может сказаться на результатах выборов губернатора области, оттянуть голоса у кандидата в губернаторы от партии власти – Антона Андреевича Алиханова».

Сигнал «не пущщать!» спущенный, по всей видимости, откуда-то сверху, явился приказом и для других руководителей Гусева. Кандидату Евгению Мишину отказали в аренде залов в Доме офицеров, агропромышленном колледже и в учреждениях помельче.

«Мы все равно встречу с избирателями проведем, но не в помещении, поскольку оно нам так и не было предоставлено, а на улице. Обязательно проедем по всем сельским поселениям и по городским улицам. Ведь мы не просто проводим встречу, а проезжаем и осматриваем придомовые территории, освещение, планируемое к ремонту дорожное покрытие, чего не делает администрация. Поэтому власти округа очень хотят сорвать встречу. Они знают, что мы имеем многочисленную поддержку в СМИ и во всех соцсетях, и о недоработках администрации становится известно сразу всем».

Похожая ситуация сложилась и в Нестерове. Там местная администрация также ссылается на ремонт помещения, предусмотренного для встречи населения с кандидатами в губернаторы. Почему-то срочно приспичило властям округа ремонтировать именно этот зал и именно в период предвыборной компании.

«Власти Нестерова просят для встречи с жителями округа выбрать другое поселение или даже муниципалитет. Что вообще просто глупости. Как они представляют, мы должны население автобусами вывозить, что ли?» – недоумевает кандидат в губернаторы от ЛДПР.

Такая досадная «мелочь» также не сорвет планы Евгения Мишина по встрече со своими избирателями. Правда, и в этом случае придется вести разговоры с гражданами на улице.

И в том и в другом случае налицо нарушение пункта 5 статьи 50 Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах Губернатора Калининградской области». Согласно закону, муниципальные власти обязаны всячески содействовать кандидатам в губернаторы вне зависимости от партийной принадлежности и действующего статуса, предоставляя им помещения для встреч с избирателями.

Вот и получается, что громкие заявления о прозрачности и честности выборов, о равных правах каждого кандидата являются простым сотрясением воздуха. И дураку понятно, кто здесь самый «правый в правах». Эта игра в поддавки унизительна как для кандидата от партии большинства, так и для самой власти.

Пресс-служба партии ЛДПР
Теги: ЛДПР Админстрация Гусевского района
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избиратель
# 1избиратель
голосуя за лдпр- голосую против всех.
Сегодня, 12:59   ЦитироватьОтветить4
Житель
# 2Житель
Не думаю, что это приказ с верху . Наши позорники занимаются самодеятельностью !
Сегодня, 13:06   ЦитироватьОтветить4
Гость Местный
# 3Гость Местный
Норм, ничего не обычного. В духе местных чиновников. Никогда не изменяют своим принципам smile
Сегодня, 13:18   ЦитироватьОтветить3
Гость александр
# 4Гость александр
это просто низко со стороны существующих властей,лизоблюдство местных царьков не знает границ,но так или иначе это еще больше укрепляет мою уверенность голосовать за кандидата от ЛДПР.
Сегодня, 13:32   ЦитироватьОтветить4
Гость гость
# 5Гость гость
думал не ходить на выборы - но лдпровцами сделали хорошую рекламу - проголосую за них.
Сегодня, 14:24   ЦитироватьОтветить1
Работник Культуры на отдыхе
# 6Работник Культуры на отдыхе
Приказ свыше отказать в предоставлении помещения. Итак нашу культуру не ценят, а сейчас еще такая реклама. Я была о нынешнем директоре ДК лучшего мнения. Однако она прогибается как и все. Мда. Думаю отток голосов у ЕР в Гусева гарантирован. ЛДПР респект. Держитесь
Сегодня, 14:54   ЦитироватьОтветить0

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