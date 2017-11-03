Состоялась сессия окружного Совета депутатов, где рассмотрели жизненно важные вопросы муниципалитета
3 ноябрь 2017, 12:21
В минувший понедельник состоялась внеочередная сессия окружного Совета депутатов, на которой был рассмотрен ряд жизненно важных вопросов для нашего муниципалитета. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Теги: Админстрация Гусевского района
Одним из вопросов, который пришлось рассматривать депутатам, был вопрос о внесении изменений в положение «О благоустройстве, содержании фасадов объектов капитального строительства, санитарном состоянии и охране зеленых насаждений на территории МО «Гусевский городской округ».
«Внесение изменений необходимо в связи с тем, что администрация разработала муниципальную программу, которая позволит муниципалитету принять участие в федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», - отметил председатель окружного Совета Андрей Гнездилов.
Как сказал начальник управления ЖКХ администрации Павел Нефедов, уже в следующем году на реализацию муниципальной программы из областного бюджета выделено 3,6 миллиона рублей. В местном бюджете, по условиям программы, будет предусмотрена такая же сумма.
Одним из вопросов, который пришлось рассматривать депутатам, был вопрос о внесении изменений в положение «О благоустройстве, содержании фасадов объектов капитального строительства, санитарном состоянии и охране зеленых насаждений на территории МО «Гусевский городской округ».
«Внесение изменений необходимо в связи с тем, что администрация разработала муниципальную программу, которая позволит муниципалитету принять участие в федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», - отметил председатель окружного Совета Андрей Гнездилов.
Как сказал начальник управления ЖКХ администрации Павел Нефедов, уже в следующем году на реализацию муниципальной программы из областного бюджета выделено 3,6 миллиона рублей. В местном бюджете, по условиям программы, будет предусмотрена такая же сумма.
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