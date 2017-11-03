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Состоялась сессия окружного Совета депутатов, где рассмотрели жизненно важные вопросы муниципалитета

3 ноябрь 2017, 12:21
Состоялась сессия окружного Совета депутатов, где рассмотрели жизненно важные вопросы муниципалитета
В минувший понедельник состоялась внеочередная сессия окружного Совета депутатов, на которой был рассмотрен ряд жизненно важных вопросов для нашего муниципалитета. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Одним из вопросов, который пришлось рассматривать депутатам, был вопрос о внесении изменений в положение «О благоустройстве, содержании фасадов объектов капитального строительства, санитарном состоянии и охране зеленых насаждений на территории МО «Гусевский городской округ».

«Внесение изменений необходимо в связи с тем, что администрация разработала муниципальную программу, которая позволит муниципалитету принять участие в федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», - отметил председатель окружного Совета Андрей Гнездилов.

Как сказал начальник управления ЖКХ администрации Павел Нефедов, уже в следующем году на реализацию муниципальной программы из областного бюджета выделено 3,6 миллиона рублей. В местном бюджете, по условиям программы, будет предусмотрена такая же сумма.
Теги: Админстрация Гусевского района
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Гость Водитель
# 1Гость Водитель
В моем понимание комфортная среда когда удобно где-то жить находиться. Но в нашем любимом городе нет комфорта не для водителей не для пешеходов, накидали по всему городу ненужных лежачих полицейских, на переходах ненужные "моргалки" которые и года не проморгали, а нормального освещения на пешеходных переходах так и не сделали. Опомнитесь, ведь статистика ДТП на пешеходных переходах ужасает! Пора уже что-то предпринять! Я думаю со мной согласятся как водители так и пешеходы!
Сегодня, 14:27   ЦитироватьОтветить10
Николай
# 2Николай
Согласен на все 100
Сегодня, 16:23   ЦитироватьОтветить0
Житель города
# 3Житель города
В центре города красуется мост-долгострой, это наверное тоже входит в программу благоустройства?
Сегодня, 18:22   ЦитироватьОтветить1
ваш
# 4ваш
Что интересно все молчат
Сегодня, 18:55   ЦитироватьОтветить0
неон
# 5неон
Вырубили школьный сад у школы 1. Всех с годом экологии!!
Сегодня, 20:12   ЦитироватьОтветить1

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