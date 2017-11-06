Игорь Рудников и город Гусев

6 ноябрь 2017, 17:42

Цитата: Макиавелли

Как то я написал Игорю Рудникову в выходной день, так от него через пару часов ответ пришёл....Молодец, реально общается с народом.Уважаю.

Цитата: Гога

да ! "Новые колеса" это занимательное чтиво!!!!! там еще толи в 2008 толи 2009 писали про нашего губернатора как он еще в бытность мэром Гусева проводил аукционы о продаже земли тайком от предпринимателей Гусева, да и щас там про него много интересного печатают, а я то дурак молился за него когда он "начал борьбу с игорным бизнесом" . ... Теперь молюсь за Рудникова( что бы неубили (было покушение в 96-били монтировкой по голове) или не продался, ведь надо же верить что есть еще "соль земли" на которой она держится!!!

Цитата: Макиавелли

А я например слежу за публикациями газеты "Новые Колёса" с самого учреждения.Лично знаю многих персонажей повестей.И в принципе, когда читаю статьи про своих знакомых, соглашаюсь с раскладом журналистов. Материалы отличаются у них искренностью, порядочностью и хорошей проработкой.Со многими участниками сюжетов мне приходилось ранее работать, с некоторыми -водку жрать...-))) В Калининграде знаю многих людей не по наслышке, кому оказал помощь Игорь Рудников, в первых рядах могу назвать свою мачеху. Миллиардами Игорь Петрович вряд ли ворочает, а принципиальности у него..не занимать. Ему я пожелаю искренних благ и успехов в творчестве.