Объявления
Новости / Новости пользователей

Игорь Рудников и город Гусев

6 ноябрь 2017, 17:42
Игорь Рудников и город Гусев
На калининградских городских и областных сайтах бурно обсуждают арест депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова. А чем запомнился депутат Игорь Рудников гусевцам.

На этот простой вопрос ответил Яндекс. По запросу «Игорь Рудников и Гусев» можно прочитать много интересного. Во первых – как в 2006 году председателем горсовета была Зинаида Моисеева, как Костя Хаипов разрушил бизнес господину Ракиашвили, и многое другое можно было прочесть в его газете «Новые колеса».

Недаром форумчани сайта «Гусев онлайн» писали еще в 2011 году:

Цитата: Макиавелли
Как то я написал Игорю Рудникову в выходной день, так от него через пару часов ответ пришёл....Молодец, реально общается с народом.Уважаю.

Цитата: Гога
да ! "Новые колеса" это занимательное чтиво!!!!! там еще толи в 2008 толи 2009 писали про нашего губернатора как он еще в бытность мэром Гусева проводил аукционы о продаже земли тайком от предпринимателей Гусева, да и щас там про него много интересного печатают, а я то дурак молился за него когда он "начал борьбу с игорным бизнесом" . ... Теперь молюсь за Рудникова( что бы неубили (было покушение в 96-били монтировкой по голове) или не продался, ведь надо же верить что есть еще "соль земли" на которой она держится!!!

Цитата: Макиавелли
А я например слежу за публикациями газеты "Новые Колёса" с самого учреждения.Лично знаю многих персонажей повестей.И в принципе, когда читаю статьи про своих знакомых, соглашаюсь с раскладом журналистов. Материалы отличаются у них искренностью, порядочностью и хорошей проработкой.Со многими участниками сюжетов мне приходилось ранее работать, с некоторыми -водку жрать...-))) В Калининграде знаю многих людей не по наслышке, кому оказал помощь Игорь Рудников, в первых рядах могу назвать свою мачеху. Миллиардами Игорь Петрович вряд ли ворочает, а принципиальности у него..не занимать. Ему я пожелаю искренних благ и успехов в творчестве.

Игорь Рудников для города Гусева не пустое место. Мы надеемся, что свой очередной арест он перенесет и сможет доказать в суде свою невиновность.
555 просмотров   |   8 комментариев   |   Автор: Юрий Лактионов
2
Другие новости по теме
Адвокатская тайна (Почти детектив)
Адвокатская тайна (Почти детектив)
Правда
Правда
Коммунист-возвращенец
Коммунист-возвращенец
ФОК Попова. Будни. Глава II
ФОК Попова. Будни. Глава II
Партиец
# 1Партиец
Рудников - настоящий коммунист.
Вчера, 19:00   ЦитироватьОтветить2
Конь в пальто
# 2Конь в пальто
Мутеляга. Для гусевцев он никто и мы ему не нужны. Пишет под заказ.
Вчера, 20:47   ЦитироватьОтветить2
Гость Alex12cm
# 3Гость Alex12cm
Конь в пальто,
А уже второе покушение на его жизнь - не заказ? А уже второе уголовное дело - это что? https://rugrad.eu/opinion/997301/
Вчера, 21:34   ЦитироватьОтветить4
наездник
# 4наездник
Цитата: Конь в пальто
Мутеляга. Для гусевцев он никто и мы ему не нужны. Пишет под заказ.

Вот и раскрыл ты свою лошадиную, едросовскую сущность.
В отдельно взятом городе построить справедливое общество не получиться, а Рудников элемент справедливого общества
Вчера, 22:24   ЦитироватьОтветить2
кирюша ролекс
# 5кирюша ролекс
наездник,
ну вы конечно загнули про справедливое общество--был тут один Лениным звали спрведливость хотел навести--крыса на крысе и крысой погоняет--а Рудников конечно прравду матку режет как в старые добрые времена --и конечно все нормальные люди понимают как его подставили(сунули капусту в досье о суде)--хотя мне непонятно причём тут Дацышин????
Вчера, 22:54   ЦитироватьОтветить0
Конь в пальто
# 6Конь в пальто
Не свались,жокей сраный. Ты из навальнят,видать. Скудоумием отличаетесь.
Вчера, 23:19   ЦитироватьОтветить0
Конь в пальто
# 7Конь в пальто
"не получится" нужно писать без мягкый знак.)))
Вчера, 23:21   ЦитироватьОтветить0
Конь в пальто
# 8Конь в пальто
Так все навальнята скулят о том же.
Вчера, 23:22   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»