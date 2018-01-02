Наш сайт попал в десятку самых посещаемых в регионе
2 январь 2018, 17:27
Gusev-online.ru попал в десятку самых посещаемых сайтов региона по версии сервиса liveinternet, на это обратила внимание группа ВКонтакте «Я люблю город Гусев». Для сайта, ориентированного только на один конкретный муниципалитет, это, конечно, очень хороший результат.
В свою очередь хочется отметить, что за последние несколько лет посещаемость сайта значительно возросла, и уже продолжительное время держится примерно на одном уровне. В среднем сайт посещают 2000-2500 человек в день, делая около 10000 переходов.
Также совсем недавно группа ВКонтакте «Я люблю город Гусев» (ни для кого не секрет, что она самая популярная в нашем городе) проводила опрос среди подписчиков, где Gusev-online.ru третий год подряд занял первое место.
Доменное имя Gusev-online.ru было зарегистрировано 22 января 2007 года. По сути этот день и можно назвать днём рождения сайта. За этот период были как хорошие, так и плохие моменты. Однажды даже была полностью утеряна база данных сайта, пришлось начинать всё сначала. Gusev-online.ru неоднократно становился очагом резонансных событий нашего округа, внося изменения в принятие различных решений.
Gusev-online.ru неоднократно подвергался DDoS-атакам. Непонятно, кому и зачем это надо было, но было время, когда из-за этого сайт не работал сутками. Сейчас обращение к Gusev-online.ru идёт через защищенный канал от российской компании DDoS-GUARD. Весь нежелательный трафик фильтруется в реальном времени, и все попытки помешать работе сайта пресекаются.
Сайт Gusev-online.ru работает на российском движке «DataLife Engine», сделанный талантливыми ребятами из города Краснодара. В данном движке уделяется огромное внимание SEO оптимизации и производительности. Буквально сегодня вышел пресс-релиз, где были анонсированы изменения в новой версии. Одно из наиболее значимых - это ускорение и улучшение загрузки страниц в браузере. Сейчас новая версия движка проходит этап тестирования. Как только она выйдет в свет, мы сразу же обновим наш сайт.
Спасибо огромное всем, что посещаете Gusev-online.ru, а мы в свою очередь будем стараться сделать его еще лучше.
В свою очередь хочется отметить, что за последние несколько лет посещаемость сайта значительно возросла, и уже продолжительное время держится примерно на одном уровне. В среднем сайт посещают 2000-2500 человек в день, делая около 10000 переходов.
Также совсем недавно группа ВКонтакте «Я люблю город Гусев» (ни для кого не секрет, что она самая популярная в нашем городе) проводила опрос среди подписчиков, где Gusev-online.ru третий год подряд занял первое место.
Доменное имя Gusev-online.ru было зарегистрировано 22 января 2007 года. По сути этот день и можно назвать днём рождения сайта. За этот период были как хорошие, так и плохие моменты. Однажды даже была полностью утеряна база данных сайта, пришлось начинать всё сначала. Gusev-online.ru неоднократно становился очагом резонансных событий нашего округа, внося изменения в принятие различных решений.
Gusev-online.ru неоднократно подвергался DDoS-атакам. Непонятно, кому и зачем это надо было, но было время, когда из-за этого сайт не работал сутками. Сейчас обращение к Gusev-online.ru идёт через защищенный канал от российской компании DDoS-GUARD. Весь нежелательный трафик фильтруется в реальном времени, и все попытки помешать работе сайта пресекаются.
Сайт Gusev-online.ru работает на российском движке «DataLife Engine», сделанный талантливыми ребятами из города Краснодара. В данном движке уделяется огромное внимание SEO оптимизации и производительности. Буквально сегодня вышел пресс-релиз, где были анонсированы изменения в новой версии. Одно из наиболее значимых - это ускорение и улучшение загрузки страниц в браузере. Сейчас новая версия движка проходит этап тестирования. Как только она выйдет в свет, мы сразу же обновим наш сайт.
Спасибо огромное всем, что посещаете Gusev-online.ru, а мы в свою очередь будем стараться сделать его еще лучше.
239 просмотров | 2 комментария | Автор: Admin
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