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Новая «улучшенная» разметка на перекрестке «Гусев-Добровольск» с Федеральной трассой вызывает неразбериху

18 январь 2018, 12:56
В конце 2017 года дорожные службы нанесли новую «улучшенную» разметку на перекрестке автодорог «Гусев-Добровольск» с Федеральной трассой, при этом оставив и старую разметку. В темное время суток невозможно понять, по какой разметке ехать.

Сейчас пришла зима. Под снегом разметку не видно. Большинство машин пересекают Федеральную трассу по старой разметке, хотя и без снега 80% водителей по привычке пересекают так Федеральную трассу, создавая аварийную ситуацию для тех, кто едет по новой разметке, выезжая из Гусева.

Старая разметка ни у кого не вызывала вопроса «Куда ехать?». Раньше это был обычный перекресток, а сейчас он стал по настоящему аварийным участком пути. Почему же нельзя было лучше и точнее продумать этот вопрос?
648 просмотров   |   4 комментария   |   Автор: Водитель
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я
# 1я
Потому,что джамшуты делают,а дпс потом за сплошную деньги сосёт.
Вчера, 13:18   ЦитироватьОтветить6
водитель-автолюбитель
# 2водитель-автолюбитель
Делали чтобы стало лучше, а получилось как всегда!
Вчера, 13:29   ЦитироватьОтветить2
bim324
# 3bim324
Одним словом-Россия)))! Действительно, чем старая разметка была плоха? Теперь всё смешалось и старая и новая! А ночью вообще непонятно куда ехать... А если перенести этот перекресток в Калининград? Будет авария за аварией!!! Интересно, когда дорожные службы доведут свое дело до конца?
Вчера, 14:36   ЦитироватьОтветить4
🤐🤐🤐
# 4🤐🤐🤐
Переделают, как только произойдет какая-нибудь серьёзная авария. И виновного сразу найдут.
Вчера, 17:22   ЦитироватьОтветить2

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