Новая «улучшенная» разметка на перекрестке «Гусев-Добровольск» с Федеральной трассой вызывает неразбериху

18 январь 2018, 12:56

В конце 2017 года дорожные службы нанесли новую «улучшенную» разметку на перекрестке автодорог «Гусев-Добровольск» с Федеральной трассой, при этом оставив и старую разметку. В темное время суток невозможно понять, по какой разметке ехать.



Сейчас пришла зима. Под снегом разметку не видно. Большинство машин пересекают Федеральную трассу по старой разметке, хотя и без снега 80% водителей по привычке пересекают так Федеральную трассу, создавая аварийную ситуацию для тех, кто едет по новой разметке, выезжая из Гусева.



Старая разметка ни у кого не вызывала вопроса «Куда ехать?». Раньше это был обычный перекресток, а сейчас он стал по настоящему аварийным участком пути. Почему же нельзя было лучше и точнее продумать этот вопрос?

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