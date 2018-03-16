/ / / Выберем президента, которого ждет Россия

16 марта 2018, 16:57

Воронин Андрей Викторович

Дацюк Владимир Николаевич

Зажитько Валерий Федорович

Лактионов Юрий Михайлович

Левковский Владимир Николаевич

Макарчук Юрий Федорович

Опойцев Олег Анатольевич

Фролов Александр Александрович

Шумаев Борис Викторович

Юрилин Виктор Николаевич

Уважаемые Гусевцы!Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к Вам с просьбой поддержать на выборах президента от лево-патриотических сил страны- Грудинина Павла Николаевича.Президентом страны должен быть социально-ориентированный предприниматель. Вы, Гусевцы, это понимаете лучше, чем кто-либо.Давайте вместе наведем порядок внутри России. Главное для Президента должно быть то, как живут граждане его страны. Любой лидер, заняв высокий пост, должен любить свой народ.