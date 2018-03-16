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Информационный сайт города Гусева

Выберем президента, которого ждет Россия

16 марта 2018, 16:57
Выберем президента, которого ждет Россия
Уважаемые Гусевцы!

Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к Вам с просьбой поддержать на выборах президента от лево-патриотических сил страны- Грудинина Павла Николаевича.

Президентом страны должен быть социально-ориентированный предприниматель. Вы, Гусевцы, это понимаете лучше, чем кто-либо.

Давайте вместе наведем порядок внутри России. Главное для Президента должно быть то, как живут граждане его страны. Любой лидер, заняв высокий пост, должен любить свой народ.

Воронин Андрей Викторович
Дацюк Владимир Николаевич
Зажитько Валерий Федорович
Лактионов Юрий Михайлович
Левковский Владимир Николаевич
Макарчук Юрий Федорович
Опойцев Олег Анатольевич
Фролов Александр Александрович
Шумаев Борис Викторович
Юрилин Виктор Николаевич
выборы
244 просмотра   |   18 комментариев   |   Автор: Юрий Лактионов
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ЕР
# 1ЕР
Ха-ха
Сегодня, 17:30   ЦитироватьОтветить2
Последний
# 2Последний
Хорошо смеюсь только я!
Сегодня, 17:33   ЦитироватьОтветить1
Зюганов
# 3Зюганов
Лактионов очень смелый
Сегодня, 17:36   ЦитироватьОтветить1
Житель города
# 4Житель города
За коммуниста Грудинина голосовать, который своё слово не держит и выкидывает из квартиры семьи? А вообще за кого хочу за того и голосую...
Сегодня, 17:39   ЦитироватьОтветить3
Вольдемар
# 5Вольдемар
Мой голос ЗА ПУТИНА✔ никто не отнимет
Сегодня, 17:44   ЦитироватьОтветить3
Д.Д.Л.
# 6Д.Д.Л.
У нас и так коммунизм! Зачем нам другой? А бездельникам будет плохо при любой партии! (ВСЕХ БАЛТУНОВ В ПОЛЕ, КАРТОШКУ САЖАТЬ!) будет больше толку.
Сегодня, 17:54   ЦитироватьОтветить1
Грусть печаль
# 7Грусть печаль
Как жаль что в нашем городе только десять порядочных настоящих мужиков.
Сегодня, 18:16   ЦитироватьОтветить3
Гость сергей
# 8Гость сергей
Цитата: Житель города
За коммуниста Грудинина голосовать, который своё слово не держит и выкидывает из квартиры семьи? А вообще за кого хочу за того и голосую...

Какой народ у нас все таки наивный
Сегодня, 18:46   ЦитироватьОтветить1
местная жительница
# 9местная жительница
Цитата: Грусть печаль
Как жаль что в нашем городе только десять порядочных настоящих мужиков.

Что? прям за каждого ПОРЯДОЧНОГО голову на отсечение дадите или всё таки подумаете на сколько порядочны эти 10 мужиков? Не уверена в этих мужиках, но уверена в своём муже, думаю есть не мало женщин в нашем городе которые могут сказать так о своих мужьях, братьях, отцах...
Сегодня, 18:47   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 10Гость.
Цитата: Вольдемар
Мой голос ЗА ПУТИНА✔ никто не отнимет

И вас большинство. А как сказал один умный человек:
Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты.
Сегодня, 19:08   ЦитироватьОтветить3
товарищ
# 11товарищ
Мы будем снова голосовать за это, не подбивайте нас на грудинина
Сегодня, 19:20   ЦитироватьОтветить2
голосящий
# 12голосящий
Цитата: местная жительница
прям за каждого ПОРЯДОЧНОГО голову на отсечение дадите

И ещё добавлю, ПОРЯДОЧНЫЕ и с большой буквы МУЖИКИ.
Сегодня, 19:24   ЦитироватьОтветить1
Вольдемар
# 13Вольдемар
Цитата: Гость.
Цитата: Вольдемар
Мой голос ЗА ПУТИНА✔ никто не отнимет

И вас большинство. А как сказал один умный человек:
Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты.

Ваше мнение понятно. Люди, которые имеют противоположную от вашей точки зрения позицию, идиоты. Что же вы будете с ними делать если ваш кандидат победит? Не дай бог это когда-нибудь произойдёт.
Сегодня, 19:53   ЦитироватьОтветить0
весёлый бобр
# 14весёлый бобр
1917 или 1938?выбираем граждане.
Сегодня, 19:54   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 15Гость.
Цитата: Вольдемар
Цитата: Гость.
Цитата: Вольдемар
Мой голос ЗА ПУТИНА✔ никто не отнимет

И вас большинство. А как сказал один умный человек:
Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты.

Ваше мнение понятно. Люди, которые имеют противоположную от вашей точки зрения позицию, идиоты. Что же вы будете с ними делать если ваш кандидат победит? Не дай бог это когда-нибудь произойдёт.

Во-первых, это не мое мнение, а Э. По. Во-вторых, это не относится к противоположному мнению, а к мнению большинства. И в-третьих, голосуйте более внимательней, чем читаете комментарии. А то опять сядете в лужу.
Сегодня, 20:41   ЦитироватьОтветить2
Гость.
# 16Гость.
Цитата: Вольдемар
Цитата: Гость.
Цитата: Вольдемар
Мой голос ЗА ПУТИНА✔ никто не отнимет

И вас большинство. А как сказал один умный человек:
Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты.

Ваше мнение понятно. Люди, которые имеют противоположную от вашей точки зрения позицию, идиоты. Что же вы будете с ними делать если ваш кандидат победит? Не дай бог это когда-нибудь произойдёт.

И в-четвертых, вы же не будете отрицать того, что умных людей меньше, чем дураков?
Сегодня, 20:45   ЦитироватьОтветить2
руссо туристо
# 17руссо туристо
Вольдемар,
помой свой язык он у тебя испачкался
Сегодня, 20:58   ЦитироватьОтветить0
Вольдемар
# 18Вольдемар
Цитата: Гость.
Во-первых, это не мое мнение, а Э. По. Во-вторых, это не относится к противоположному мнению, а к мнению большинства. И в-третьих, голосуйте более внимательней, чем читаете комментарии. А то опять сядете в лужу.

Вы назвали этого человека умным и процитировали его. Разве это не означает то, что вы придерживаетесь данной позиции? И я понял это именно так, как написал выше. Хотя с вашей точки зрения я наверное из большинства.

Цитата: Гость.
И в-четвертых, вы же не будете отрицать того, что умных людей меньше, чем дураков?

Конечно буду отрицать. Хотя нам идиотам не понять просвещенных.

Совет на будущее. Доказывать идиоту, что он идиот, бесполезно. Лучше скажите ему что он умный. Например смотрите сколько здесь умных людей со мной не согласны.
Сегодня, 21:18   ЦитироватьОтветить0

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