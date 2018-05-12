Дорогие друзья.
С учетом всех проб и ошибок полностью переписал шаблон для сайта. Внешние изменения есть, но они незначительные.
Если вы увидите какие-либо ошибки, например текст или картинка вылазит за края, может что-то криво отображается, большая просьба написать в комментариях под этой новостью.
Внешний вид сайта
12 мая 2018, 15:30
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