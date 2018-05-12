Магазин «Двери» на Красноармейской
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Информационный сайт города Гусева

Внешний вид сайта

12 мая 2018, 15:30
Дорогие друзья.

С учетом всех проб и ошибок полностью переписал шаблон для сайта. Внешние изменения есть, но они незначительные.

Если вы увидите какие-либо ошибки, например текст или картинка вылазит за края, может что-то криво отображается, большая просьба написать в комментариях под этой новостью.
40 просмотров   |   Автор: Admin
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