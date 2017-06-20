Что такое криптовалюта?
20 июнь 2017, 13:12
Прочитал в Интернете и меня заинтересовало, почему президент нашей страны Путин ВВ встретился с одним из разработчиков криптовалюты «Эфириум». Пока не прочитал очень качественный комментарий одного их пользователей который полностью хочу предоставить читателю сайта нашего города.
«Чтобы понять, почему цифровые валюты победят валюты государств, стоит сделать небольшой экскурс в историю, политологию, и может даже в психологию. Если углубиться в историю, то деньги возникли как материальный эквивалент труда, до этого товар просто менялся на товар. При этом, говорить об обеспечении денег можно говорить крайне условно. Если в некоторых обществах это были просто шкуры животных, которые можно было использовать хотя бы для согревания в холода, то в других это были, например, раковины, которые годились лишь для украшений. Для отъема и присвоения чужого труда приходилось заниматься исключительно грабежом. С возникновением государств и появлением чеканки монет, появилась первая возможность для присвоения чужого труда обманом, путем понижения содержания драгоценных металлов в монетах. При этом, обратите внимание, что обеспечение монет содержащимся в них золотом тоже носит условный характер. Золото не способно согреть в холода, накормить в голод, или напоить в жару.
Государство же возникло из типичного рэкета и крышевания "своих” мастеров и земледельцев. Производитель ставился перед фактом - плати за крышу “своему” князю, либо придет соседский, ограбит полностью, возможно, что тебя и семью убьют или заберут в рабство. Со временем размер “подкрышных” владений рос, росли и аппетиты “элиты”, возникла и стала развиваться банковская система, позволяющая обирать электорат незаметно и более эффективно. С введением бумажных, а позднее и электронных денег, у структур, контролирующих банковский сектор появилась возможность не просто воровать часть труда, а грабить народ глобально, печатая ничем не обеспеченные новые деньги, либо привязывая валюту к какому либо товару. Но если нефть вдвое дешевеет по отношению, например, к рыбе, почему должны страдать врачи, учителя, строители? Они стали работать вдвое меньше, или вдвое хуже? Труд физически не мог мгновенно обесценится вдвое. И он не должен быть привязан к цене золота или нефти. Обоснованной может быть привязка лишь к потребительской корзине простого гражданина.
В настоящее время Центральный банк любой страны может в приказном порядке снизить обменный курс национальной валюты, обокрав свое население в пользу эмитентов и получателей валют устойчивых. Чем обеспечен доллар США, кроме армии и ядерного потенциала? И тем не менее, доллар одна из самых устойчивых валют, а внешний долг США заставляет восхищаться их способностью, получать чужой труд, печатая в обмен просто бумагу! Второй победитель в соревновании честного отъема чужого труда, это крупные коммерческие банки. Допустим Вы собрались на отдых, ну, например, в Таиланд. Вы идете менять рубли на доллары, теряя 3-5 процентов своего труда на этом обмене, и обогащая банк Российский. По прилету в Таиланд, вы меняете доллары на баты, теряя еще 3-5 процентов своего труда, обогащая банк Таиланда. И не забывайте, что при этом часть Вашего труда присваивает ФРС США, напечатавшая доллары, которые выступили в роли посредника. Если Вы попытаетесь перевести рубли через, например, Сбербанк, сразу на счет тайской карты, с Вас сразу удержат 8 процентов, при этом конвертация будет происходить при посредничестве все тех же вечнозеленых. Снимать с рублевой карты в тайских банкоматах опять двойная и не слишком честная комиссия.
Сейчас немножко психологии. Любой нормальный человек не любит посредников. И при наличии возможности их избежать, он рано или поздно начинает использовать пусть и более сложные варианты действий, но исключающие посредников.
Интернет продвинут элитой в массы, дабы отвлечь электорат от политических и экономических проблем, но пассионарность проникла и сюда, и все мы свидетели тому, как медленно, но верно цифра побеждает бабло. Убер убивает посредников в такси, Эйрбиэнби в недвижимости, Алиэкспресс в торговле. В этих сферах уже стремительно сокращается количество оплачиваемых нами начальников, секретарш, бухгалтеров, оплат офисов, складов и торговых площадей посредников, транспорта для вышеперечисленной братии, и прочих трат на красивую жизнь тех, кто ничего не создает. Товары и услуги напрямую приобретаются у производителей и поставщиков.
Мы уже говорили, что понятие обеспечения денег условно и носит договорной характер. Теперь о плюсах Биткойна. Основной и главный плюс - невозможна ни какая дополнительная эмиссия! Второй - независимость ни от каких центральных банков стран – пользователей. Третий - низкий процент по сделкам, в десятки раз ниже, чем при обмене валют в банках! Четвертый - невозможность отслеживать и учитывать чужие накопления, а значит отсутствие возможности их украсть, конфисковать, обложить дополнительным налогом! Биткойн рано или поздно победит банки, лишив их посреднических функций и оставив лишь роль кредиторов, а правительства и крупный капитал лишит возможности манипулировать курсом, обирая нас чуть ли не вдвое, как случилось с недавним обесцениванием рубля.
Прошлой зимой улетая на отдых в Паттайю я озаботился как переводить рубли в баты. Прошелся по банкам и просто офонарел от потерь на конвертациях. И когда у меня за границей кончились наличные доллары, я решился попробовать перекинуть деньги через Биткойн. На сайте занимающемся куплей-продажей Биткойнов открыл счет, купил Биткойн через онлайн-банкинг по рублевой карте. Сделка прошла в течении 15 минут. В течении следующих 15 минут я продал свой Биткойн за баты попросив перечислить деньги на тайскую карту. На купле-продаже я потерял менее одного процента! И ни один посредник-банкир на мне не заработал. Было чертовски приятно, ибо, как и большинство обывателей терпеть не могу посредников.
Я не возьмусь утверждать, что главным платежным средством будущего станет исключительно Биткойн. Возможно к нему присоединятся еще две-три цифровые валюты, исключающие дополнительные неконтролируемые эмиссии, а зашитые в программу которых эмиссии не будут сильно превышать реальный спрос. В общем, народу земли осталось договориться, какая ничем не обеспеченная цифровая валюта заменит собой ни чем не обеспеченные бумажные и электронные деньги. При чем договор этот произойдет без участия банков и правительств.
Старая армейская мудрость гласит, что, если бардак нельзя предотвратить, его надо возглавить. Именно так и поступила недавно Япония, а до нее несколько других наиболее дальновидных государств, признав Биткойн официальным платежным средством. В этих странах будет больше времени для адаптации к новым реалиям.
Не так давно я прочел в сети статью известного американского аналитика, утверждающего, что к 2030 году капитализация Биткойна вполне может достигнуть капитализации индекса S&P, и стоимость Биткойна приблизится к 500 000 долларов США. Я верю в подобный сценарий развития событий.
Не стану утверждать, что любое государство - это зло. Анархия и беззаконие всегда на много хуже. Но при этом не стоит забывать, что при капитализме правительство выбирают элиты, а не народ, и правительства в первую очередь выражают интересы элит, и лишь потом заботятся о простых налогоплательщиках. Иначе, на чьем присвоенном труде будет жировать элита?
Пока же, правительства будут придумывать все новые способы отъема чужого труда. А умные головы, используя цифровые технологии будут придумывать все новые способы этого избежать. И это соревнование бесконечно.»
Если кого то заинтересовал данный материал – прошу высказаться, может что то полезное из этого получиться. В конце концов любой человек желает знать будущее, а будущее планируется и создается уже сейчас.
С уважением Юрий Лактионов
«Чтобы понять, почему цифровые валюты победят валюты государств, стоит сделать небольшой экскурс в историю, политологию, и может даже в психологию. Если углубиться в историю, то деньги возникли как материальный эквивалент труда, до этого товар просто менялся на товар. При этом, говорить об обеспечении денег можно говорить крайне условно. Если в некоторых обществах это были просто шкуры животных, которые можно было использовать хотя бы для согревания в холода, то в других это были, например, раковины, которые годились лишь для украшений. Для отъема и присвоения чужого труда приходилось заниматься исключительно грабежом. С возникновением государств и появлением чеканки монет, появилась первая возможность для присвоения чужого труда обманом, путем понижения содержания драгоценных металлов в монетах. При этом, обратите внимание, что обеспечение монет содержащимся в них золотом тоже носит условный характер. Золото не способно согреть в холода, накормить в голод, или напоить в жару.
Государство же возникло из типичного рэкета и крышевания "своих” мастеров и земледельцев. Производитель ставился перед фактом - плати за крышу “своему” князю, либо придет соседский, ограбит полностью, возможно, что тебя и семью убьют или заберут в рабство. Со временем размер “подкрышных” владений рос, росли и аппетиты “элиты”, возникла и стала развиваться банковская система, позволяющая обирать электорат незаметно и более эффективно. С введением бумажных, а позднее и электронных денег, у структур, контролирующих банковский сектор появилась возможность не просто воровать часть труда, а грабить народ глобально, печатая ничем не обеспеченные новые деньги, либо привязывая валюту к какому либо товару. Но если нефть вдвое дешевеет по отношению, например, к рыбе, почему должны страдать врачи, учителя, строители? Они стали работать вдвое меньше, или вдвое хуже? Труд физически не мог мгновенно обесценится вдвое. И он не должен быть привязан к цене золота или нефти. Обоснованной может быть привязка лишь к потребительской корзине простого гражданина.
В настоящее время Центральный банк любой страны может в приказном порядке снизить обменный курс национальной валюты, обокрав свое население в пользу эмитентов и получателей валют устойчивых. Чем обеспечен доллар США, кроме армии и ядерного потенциала? И тем не менее, доллар одна из самых устойчивых валют, а внешний долг США заставляет восхищаться их способностью, получать чужой труд, печатая в обмен просто бумагу! Второй победитель в соревновании честного отъема чужого труда, это крупные коммерческие банки. Допустим Вы собрались на отдых, ну, например, в Таиланд. Вы идете менять рубли на доллары, теряя 3-5 процентов своего труда на этом обмене, и обогащая банк Российский. По прилету в Таиланд, вы меняете доллары на баты, теряя еще 3-5 процентов своего труда, обогащая банк Таиланда. И не забывайте, что при этом часть Вашего труда присваивает ФРС США, напечатавшая доллары, которые выступили в роли посредника. Если Вы попытаетесь перевести рубли через, например, Сбербанк, сразу на счет тайской карты, с Вас сразу удержат 8 процентов, при этом конвертация будет происходить при посредничестве все тех же вечнозеленых. Снимать с рублевой карты в тайских банкоматах опять двойная и не слишком честная комиссия.
Сейчас немножко психологии. Любой нормальный человек не любит посредников. И при наличии возможности их избежать, он рано или поздно начинает использовать пусть и более сложные варианты действий, но исключающие посредников.
Интернет продвинут элитой в массы, дабы отвлечь электорат от политических и экономических проблем, но пассионарность проникла и сюда, и все мы свидетели тому, как медленно, но верно цифра побеждает бабло. Убер убивает посредников в такси, Эйрбиэнби в недвижимости, Алиэкспресс в торговле. В этих сферах уже стремительно сокращается количество оплачиваемых нами начальников, секретарш, бухгалтеров, оплат офисов, складов и торговых площадей посредников, транспорта для вышеперечисленной братии, и прочих трат на красивую жизнь тех, кто ничего не создает. Товары и услуги напрямую приобретаются у производителей и поставщиков.
Мы уже говорили, что понятие обеспечения денег условно и носит договорной характер. Теперь о плюсах Биткойна. Основной и главный плюс - невозможна ни какая дополнительная эмиссия! Второй - независимость ни от каких центральных банков стран – пользователей. Третий - низкий процент по сделкам, в десятки раз ниже, чем при обмене валют в банках! Четвертый - невозможность отслеживать и учитывать чужие накопления, а значит отсутствие возможности их украсть, конфисковать, обложить дополнительным налогом! Биткойн рано или поздно победит банки, лишив их посреднических функций и оставив лишь роль кредиторов, а правительства и крупный капитал лишит возможности манипулировать курсом, обирая нас чуть ли не вдвое, как случилось с недавним обесцениванием рубля.
Прошлой зимой улетая на отдых в Паттайю я озаботился как переводить рубли в баты. Прошелся по банкам и просто офонарел от потерь на конвертациях. И когда у меня за границей кончились наличные доллары, я решился попробовать перекинуть деньги через Биткойн. На сайте занимающемся куплей-продажей Биткойнов открыл счет, купил Биткойн через онлайн-банкинг по рублевой карте. Сделка прошла в течении 15 минут. В течении следующих 15 минут я продал свой Биткойн за баты попросив перечислить деньги на тайскую карту. На купле-продаже я потерял менее одного процента! И ни один посредник-банкир на мне не заработал. Было чертовски приятно, ибо, как и большинство обывателей терпеть не могу посредников.
Я не возьмусь утверждать, что главным платежным средством будущего станет исключительно Биткойн. Возможно к нему присоединятся еще две-три цифровые валюты, исключающие дополнительные неконтролируемые эмиссии, а зашитые в программу которых эмиссии не будут сильно превышать реальный спрос. В общем, народу земли осталось договориться, какая ничем не обеспеченная цифровая валюта заменит собой ни чем не обеспеченные бумажные и электронные деньги. При чем договор этот произойдет без участия банков и правительств.
Старая армейская мудрость гласит, что, если бардак нельзя предотвратить, его надо возглавить. Именно так и поступила недавно Япония, а до нее несколько других наиболее дальновидных государств, признав Биткойн официальным платежным средством. В этих странах будет больше времени для адаптации к новым реалиям.
Не так давно я прочел в сети статью известного американского аналитика, утверждающего, что к 2030 году капитализация Биткойна вполне может достигнуть капитализации индекса S&P, и стоимость Биткойна приблизится к 500 000 долларов США. Я верю в подобный сценарий развития событий.
Не стану утверждать, что любое государство - это зло. Анархия и беззаконие всегда на много хуже. Но при этом не стоит забывать, что при капитализме правительство выбирают элиты, а не народ, и правительства в первую очередь выражают интересы элит, и лишь потом заботятся о простых налогоплательщиках. Иначе, на чьем присвоенном труде будет жировать элита?
Пока же, правительства будут придумывать все новые способы отъема чужого труда. А умные головы, используя цифровые технологии будут придумывать все новые способы этого избежать. И это соревнование бесконечно.»
Если кого то заинтересовал данный материал – прошу высказаться, может что то полезное из этого получиться. В конце концов любой человек желает знать будущее, а будущее планируется и создается уже сейчас.
С уважением Юрий Лактионов
196 просмотров | 2 комментария | Автор: Юрий Лактионов
1