/ / / «Звезда» из гаражей

А на носу 70-летие Великой победы
И в конце 2014 года председатель Калининградской областной Думы и член президиума регионального политсовета «Единой России» Марина Оргеева доложила избирателям о ходе подготовки янтарного рая к празднованию 70-летия Победы.
«Правительство вдвое увеличит сумму расходов на юбилейные мероприятия! — рапортовала Оргеева. — Вместе с финансированием муниципалитетов, на эти цели в Калининградской области направят около 200 миллионов рублей. Значительная часть этих средств направляется на ремонт и благоустройство памятников и воинских захоронений…"
Ещё тогда стало понятно: раз за дело взялись «едросы» — часть денег украдут. Ничего не поделаешь — так уж повелось. У «Единой России» даже соответствующее поступкам прозвище существует — «партия жуликов и воров». И все отлично понимают, о чём идёт речь. Писал в то время Игорь Рудников.
Спору нет, что-то к 9 мая 2015 года было сделано. В том числе и с памятниками. Однако сколько средств при этом ушло «в откаты» — точно установить уже не удастся. Одно ясно: процесс этот шёл с большим размахом. Кое-какие делишки чиновников даже всплыли на свет божий.
Уже после того, как отгремел праздничный салют, сотрудники полиции задержали заместителя главы администрации Гусева Кирилла Козлова. Произошло это утром 19 мая 2015 года.
Восходящая звезда партии власти, член регионального политсовета «Единой России» 30-летний Кирилл приехал на своём внедорожнике «BMW Х5» в гостевой комплекс «Усадьба» в посёлке Орловка. Там чиновник встретился с представителем строительной фирмы из Нижнего Новгорода и получил от него взятку — 335 тысяч рублей.
Тут мздоимца и повязали…
Кто-то скажет, что старое вспоминать, все уже закончилось, мздоимцев сажают, справедливость торжествует. Но история повторяется только уже не в виде трагедии, но в виде фарса.
9 мая 2018 года в г .Гусеве торжественно открылся мемориал Вечного огня на Братская могила советских воинов погибших при штурме города Гумбинена в январе 1945 года» расположенный на ул. Ю.Смирнова к подготовке которого были задействованы значительные бюджетные средства
- разрабатывалась проектно сметная документация;
- изготавливались плиты с именами павших на натуральном камне;
- покупалась звезда на мемориал.
Все вроде бы нормально, на памяти погибшим в годы войны экономить не стоит. Тем более что теперь траты на мемориал разбиты на отдельные закупки, по которым не нужно проводить тендер к в случае с ресторацией памятника в Ольховатке на которой победитель был вынужден давать взятку. Здесь и суммы вроде небольшие.
Однако, как говорится, правда скрывается в деталях. Когда в Гусев прибыла звезда металлическая купленная за 180 тысяч рублейрублей (фото найдено в открытых источниках).
То стало понятно, что эта жестянка никак не украсит мемориал, и звезду заказали в Гусеве «У Славика в гаражах» за 25 тысяч рублей, она и красовалась при открытии мемориала.
И это были еще цветочки, горелка газовая к звезде вообще была куплена за 391 000 рублей!
Итого на звезду с горелкой израсходовано в общей сложности более 570 тысяч рублей! И в результате на памятнике установлена звезда гусевского умельца за 25 тысяч рублей.
Ради интереса, каждый желающий может сравнить цены на звезды и горелки к ним в интернете достаточно в поиске указать «Купить вечный огонь».
Остается ответить читателям статьи на вечные вопросы в России — Кто виноват? И Что делать?
Даю подсказку, и в первом случае с ремонтом памятника в Ольховатке, и при покупке звезды стоит подпись руководителя Муниципального предприятия службы заказчика застройщика Грезева Эдуарда Николаевича, члена партии «Единая Россия», который желал в свое время зарабатывать по 200 000 рублей в месяц.
И в первом и во втором случае он вел надзор и непосредственно лично контролировал ход всех строительных работ и закупки материалов.
Ну, а что делать с вышеизложенным решать не мне дорогие читатели сайта. На это есть компетентные органы и вновь избранный глава администрации. Кто и как поступит надеюсь мы скоро и узнаем, и справедливость вновь восторжествует.
Я в это верю.