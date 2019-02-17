/ / / Диванные гусевские критики

Данную статью меня побудило написать недавнее важное событие, которое возможно изменит плавное угасание города и дает надежду снова поставить Гусев на рельсы ускоренного развития.
Я имею ввиду участие представителей Гусева в Российском инвестиционном форуме в Сочи. На нем фактически собрали весь экономический блок правительства, крупнейших производителей инновационных секторов экономики, министров, губернаторов, руководителей крупнейших городов. Единственным представителем малых городов России, в которых проживает четверть населения страны, стал наш родной город — Гусев!
Вот бы мечтать и радоваться, что предыдущие годы активного развития дали всходы, и усилия руководства города и простых гусевцев были оценены, и представлены, как образец для развития всей России. Однако случилось совсем другое.
Запись выступления вице-президента по стратегическому развитию GS Group Константина Аксенова и главы администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Александра Китаева на сессии «Экономика городского комфорта» была опубликована на страницах нашего сайта и тут началось! Нашим анонимным «диванным критикам» не понравилось практически все — и то, что Китаев называет представителя технополиса — «коллега», и волнение при выступлении при большой аудитории, и текст выступления, и Гнездилова приплели — якобы он лучше бы выступил. В общем, «все плохо». Но больше всего меня возмутил комментарий анонимного гостя: «САн,Саныч дома пускай сидит, занимается ком. хозяйством и учится у старших.»!
Это какое же надо иметь раболепие перед вышестоящим начальством, чтобы считать поведение господина Шувалова как ведущего нормальным! Этот господин вице премьер, сам разговаривать на аудиторию не умеет, все «экает» и «мыкает», кроме того, ведет себя по хамски, перебивает, причем только тех, кто ниже его по рангу (Аксенова он перебивать не решился). Именно из — за таких вице- премьеров и падает авторитет у президента и власти, которые своим хамством на всю страну кичатся.
Алиханов может и хотел взять с собой на форум другого мера, например любимого им Черняховска — в который вваливает сейчас бюджетные миллиарды, только Черняховску хвастать на всю страну нечем, проворонили в свое время ДЖиэсовцев, отнеслись к их предложению открыть современное производство по хамски, или может еще хуже, потребовали откаты, вот теперь и локти кусают смотря на успехи соседей.
Мне скажут, что сейчас Гусев не в авторитете, что и зарплаты низкие и работы высокооплачиваемой мало, и цены одни из самых высоких в области. Спорить не буду, сам сейчас временно не работаю, однако правильно сказал один из коментаторов.
Добрый житель:
— Оторвите попы от диванов и идите зарабатывать, вам домой ни десять ни тридцать не принесут… А вообще , мои хорошие, зависть штука гадская, только Китаеву от этого ни тепло ни холодно- старается и для вас в том числе.
Однако я верю в то, что обстановка изменится, главное то, что в городе живут в основном высокообразованные, способные к обучению люди. Это, в сочетании с решенными социальными проблемами предыдущим руководством города (наличие мест в детских садах) и наличии хорошо работающих других социальных объектов, таких как ФОК, музыкальной школы, кадетского корпуса, современной школы и развитой системы профессионального образования, а также построенные энергомощности и логистика — позволит привлечь потенциальных инвесторов в наш город.
Именно этому была посвящена поездка на форум главы нашего города — поиску новых инициатив по открытию производств в городе! Именно этим и заслужил уважение граждан Н. Н. Цуканов, когда при его руководстве был привлечен в город Корпорация ДЖэс и пошли федеральные деньги на развитие и ремонт всего городского хозяйства.
А говорить, что начальство (в том числе и Шувалов) всегда право — это рабское мышление! А под лежачий камень вода не течет и инвестор не придет.
С уважением Юрий Лактионов