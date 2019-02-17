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Информационный сайт города Гусева

Диванные гусевские критики

17 февраля 2019, 16:02
Диванные гусевские критики
Уважаемые жители нашего славного городка!

Данную статью меня побудило написать недавнее важное событие, которое возможно изменит плавное угасание города и дает надежду снова поставить Гусев на рельсы ускоренного развития.

Я имею ввиду участие представителей Гусева в Российском инвестиционном форуме в Сочи. На нем фактически собрали весь экономический блок правительства, крупнейших производителей инновационных секторов экономики, министров, губернаторов, руководителей крупнейших городов. Единственным представителем малых городов России, в которых проживает четверть населения страны, стал наш родной город — Гусев!

Вот бы мечтать и радоваться, что предыдущие годы активного развития дали всходы, и усилия руководства города и простых гусевцев были оценены, и представлены, как образец для развития всей России. Однако случилось совсем другое.

Запись выступления вице-президента по стратегическому развитию GS Group Константина Аксенова и главы администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Александра Китаева на сессии «Экономика городского комфорта» была опубликована на страницах нашего сайта и тут началось! Нашим анонимным «диванным критикам» не понравилось практически все — и то, что Китаев называет представителя технополиса — «коллега», и волнение при выступлении при большой аудитории, и текст выступления, и Гнездилова приплели — якобы он лучше бы выступил. В общем, «все плохо». Но больше всего меня возмутил комментарий анонимного гостя: «САн,Саныч дома пускай сидит, занимается ком. хозяйством и учится у старших.»!

Это какое же надо иметь раболепие перед вышестоящим начальством, чтобы считать поведение господина Шувалова как ведущего нормальным! Этот господин вице премьер, сам разговаривать на аудиторию не умеет, все «экает» и «мыкает», кроме того, ведет себя по хамски, перебивает, причем только тех, кто ниже его по рангу (Аксенова он перебивать не решился). Именно из — за таких вице- премьеров и падает авторитет у президента и власти, которые своим хамством на всю страну кичатся.

Алиханов может и хотел взять с собой на форум другого мера, например любимого им Черняховска — в который вваливает сейчас бюджетные миллиарды, только Черняховску хвастать на всю страну нечем, проворонили в свое время ДЖиэсовцев, отнеслись к их предложению открыть современное производство по хамски, или может еще хуже, потребовали откаты, вот теперь и локти кусают смотря на успехи соседей.

Мне скажут, что сейчас Гусев не в авторитете, что и зарплаты низкие и работы высокооплачиваемой мало, и цены одни из самых высоких в области. Спорить не буду, сам сейчас временно не работаю, однако правильно сказал один из коментаторов.

Добрый житель:
— Оторвите попы от диванов и идите зарабатывать, вам домой ни десять ни тридцать не принесут… А вообще , мои хорошие, зависть штука гадская, только Китаеву от этого ни тепло ни холодно- старается и для вас в том числе.

Однако я верю в то, что обстановка изменится, главное то, что в городе живут в основном высокообразованные, способные к обучению люди. Это, в сочетании с решенными социальными проблемами предыдущим руководством города (наличие мест в детских садах) и наличии хорошо работающих других социальных объектов, таких как ФОК, музыкальной школы, кадетского корпуса, современной школы и развитой системы профессионального образования, а также построенные энергомощности и логистика — позволит привлечь потенциальных инвесторов в наш город.

Именно этому была посвящена поездка на форум главы нашего города — поиску новых инициатив по открытию производств в городе! Именно этим и заслужил уважение граждан Н. Н. Цуканов, когда при его руководстве был привлечен в город Корпорация ДЖэс и пошли федеральные деньги на развитие и ремонт всего городского хозяйства.

А говорить, что начальство (в том числе и Шувалов) всегда право — это рабское мышление! А под лежачий камень вода не течет и инвестор не придет.

С уважением Юрий Лактионов
413 просмотров   |   10 комментариев   |   Автор: Юрий Лактионов
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Это не тот Шувалов, который навальному дворец показывал? Он до сих пор в правительстве?
Сегодня, 16:15   ЦитироватьОтветить1
Вера Пупкина
# 2Вера Пупкина
Михалыч, так это же ты и пишешь чтоб вернуться в администрацию на зарплату)
Нашим анонимным «диванным критикам» не понравилось практически все — и то, что Китаев называет представителя технополиса — «коллега», и волнение при выступлении при большой аудитории, и текст выступления, и Гнездилова приплели — якобы он лучше бы выступил. В общем, «все плохо». Но больше всего меня возмутил комментарий анонимного гостя: «САн,Саныч дома пускай сидит, занимается ком. хозяйством и учится у старших.»!
Сегодня, 16:16   ЦитироватьОтветить2
Мох
# 3Мох
Юра, вот ты лизнул так лизнул! Слов просто нет. Это же как надо вылизывать причинное место, чтобы обратно к кормушке допустили в администрации, откуда пинка под зад дали? А вот теперь посмотрим сколько лайков и отзывов наберет мой комментарий, если Артём не удалить.
Сегодня, 16:17   ЦитироватьОтветить16
Весна пришла
# 4Весна пришла
Юра как там с памятником Цуканову?
Теперь на памятник Китаеву будешь собирать деньги?
Сегодня, 16:21   ЦитироватьОтветить4
Фан клуб Лактионова
# 5Фан клуб Лактионова
Сколько помню - Юрий всегда шел против. На этот раз против сильнейшей партии Гусева - партии Диванных критиков!
Сегодня, 16:22   ЦитироватьОтветить5
I am
# 6I am
Юра, вот ты лизнул так лизнул!

Осторожно, у него очень бурные эротические фантазии. У него своё понимание слова "лизнуть".
Но как ни странно, это его нормальное состояние )
Сегодня, 17:11   ЦитироватьОтветить4
Законник
# 7Законник
Время покажет кто прав. Если кого-то волнует трудоустройство Лактионова, то все станет известно все равно, а пока факт остается фактом с администрацией он уже второй раз недавно попрощался. Статьи его интересны и вызывают интерес граждан города. Я вот тоже начал задумываться - а не начинать ли мне тоже писать статейки на сайт.
Сегодня, 17:47   ЦитироватьОтветить1
Антонина
# 8Антонина
Знаете, ладно тов.Китаев выступил не так красиво как другие, а главное вранье на все 80%, вот что противно.Как он будет теперь в глаза людям своего города смотреть.Вы понимаете, что доверие он потерял вот что главное,если он согласился врать или ему нет дела до людей и их мнения о нем. А как он говорил да как стоял, это другой разговор. Весь город всегда будет помнить и уважать только Н.Н.Цуканова,это его город и людей он всегда уважал и ценил.не то, что некоторые.Он грамотный и воспитанный человек.Нашему мэру пообщаться бы с ним и посоветоваться как грамотно нужно работать.
Сегодня, 18:05   ЦитироватьОтветить1
Ника.1.
# 9Ника.1.
Юрий Михайлович, статья Ваша излишняя и, верно- смахивает на подхалимаж. Вы недооцениваете людей. Если Китаев работает на благо земляков, поверьте, его будут уважать и никакое волнительное выступление на форуме этого не изменит. Те 5-10 диванных критиков- это далеко не все гусевцы. Да у любого крепкого руководителя недоброжелателей полно, это реальность.
Хвалить или осуждать ещё рано, по конкретным делам посмотрим. Как раз намечаются: имею в виду реконструкцию центра города.
Сегодня, 18:06   ЦитироватьОтветить1
Горожанка
# 10Горожанка
Цитата: Антонина
Знаете, ладно тов.Китаев выступил не так красиво как другие, а главное вранье на все 80%, вот что противно.Как он будет теперь в глаза людям своего города смотреть.Вы понимаете, что доверие он потерял вот что главное,если он согласился врать или ему нет дела до людей и их мнения о нем. А как он говорил да как стоял, это другой разговор. Весь город всегда будет помнить и уважать только Н.Н.Цуканова,это его город и людей он всегда уважал и ценил.не то, что некоторые.Он грамотный и воспитанный человек.Нашему мэру пообщаться бы с ним и посоветоваться как грамотно нужно работать.

Что за бред!!!!!!!
Цуканов скупил весь город будучи у власти. Оформил все на своих родственников и полюбовников. Вы думаете просто так он помог конкурс выиграть на ремонт площади? Да потому что участки на площади его и их сейчас выкупать начнут. Это как с баней городской было. Сначала забрал за долги, потом заставил депутатов выкупить ее за 13 млн.
Землю скупал, а потом продавал ее инвесторам. Так и Технополису и так и Золотому петушку. И гостиницу выкупил а потом продал.
Чтож Микродвигатель не ремонтирует? А потому как инвестора ждет, с которого можно бабла заработать.
Я когда в администрации работала, а он уже губернатором был, все хотел, чтобы администрация у него АМАТЭЛ выкупила за 500 млн и туда переехала. Но не успел. Пока.
Вот так он ценил и уважал людей. Пыль в глаза пускал. Писали про него только хвалебные статьи.
Сегодня, 18:56   ЦитироватьОтветить5

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