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Исторический объект на улице Свободы, который называют Детской площадкой

31 июля 2019, 10:43
Исторический объект на улице Свободы, который называют Детской площадкой
На улице Свободы напротив дома № 7 есть исторический объект, который называют детской площадкой. Мамы с детьми уже давно стараются обходить это место стороной, чтобы их чадо не получило травму.

Эта «достопримечательность» может похвастать ржавыми и сломанными качелями, лестницей, вокруг которой торчат булыжники из земли, горкой со сломанными деревянными ограждениями для сбора заноз детскими ручками.

Особый антураж придают постоянно переполненная мусорка и сломанные лавочки, на которых опасно сидеть.

Подскажите, это тоже достижение и результат развития нашего славного города? Разве такого отношения заслужили дети этого района?

К слову, это единственная детская площадка на весь квартал.
145 просмотров   |   4 комментария   |   Автор: Abramova
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Н
# 1Неон
Уважаемые жильцы этого района, неужели администрация к Вам приходила и сломала лавочку?
Неужели трудно Вашу управляющую организацию попросить отремонтировать элементы и покрасить площадку? Вы вообще обращались в Вашу управляющую организацию? Неужели проще написать новость, чем обращение в управляйку? Или Вам отказали за неуплату коммунальных платежей? 

Не понимаю таких.
Сегодня, 11:22   ЦитироватьОтветить
50
Е
# 2ЕвГен
Неон,
Угу,сами пишут,что "площадка одна на весь район",а значит кто ее курочил? Сами же жители,ибо на ул.Свободную просто так какие-то "левые" люди пить и ломать лавки не пойдут. 
А почему самим не собраться и не покрасить-отремонтировать? И с соседями пообщаетесь,и субботник проведёте.
Но проще же а сети поныть,без обращения в УК даже... В наше время все сами за себя и ля себя делают,так купите пару банок краски и 3 доски,да и отремонтируйте СЕБЕ сами площадку. Она ж не за один день такой стала,а входит ,что вы - жители  просто тупо ходили мимо ,смотрели и вас ВСЕ устраивало,раз не исправляли. 
П.С. А,или вы ждёте,что кто-нибудь из депутатов на халяву вам что-нибудь построит там? А САМИМ СЛАБО?
Сегодня, 12:17   ЦитироватьОтветить
30
я
# 3я
Давно бы сами всё сделали, по 100 рублей скинулись и всё, или Вам для ребёнка денег жалко и время не много займёт покрасить, да смазать. Привыкли жить на халяву. 
Сегодня, 12:44   ЦитироватьОтветить
20
Ж
# 4Житель
До управляйки надо идти с заявлением, а тут сидя на диване взять да и обхаять всех кроме соседей и себя.
Сегодня, 12:49   ЦитироватьОтветить
10

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