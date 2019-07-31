На улице Свободы напротив дома № 7 есть исторический объект, который называют детской площадкой. Мамы с детьми уже давно стараются обходить это место стороной, чтобы их чадо не получило травму.
Эта «достопримечательность» может похвастать ржавыми и сломанными качелями, лестницей, вокруг которой торчат булыжники из земли, горкой со сломанными деревянными ограждениями для сбора заноз детскими ручками.
Особый антураж придают постоянно переполненная мусорка и сломанные лавочки, на которых опасно сидеть.
Подскажите, это тоже достижение и результат развития нашего славного города? Разве такого отношения заслужили дети этого района?
К слову, это единственная детская площадка на весь квартал.
Исторический объект на улице Свободы, который называют Детской площадкой
31 июля 2019, 10:43
145 просмотров | 4 комментария | Автор: AbramovaМатериалы в разделе «Новости пользователей» содержат мнение исключительно авторов публикаций и могут не совпадать с позицией Gusev-online.ru.
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