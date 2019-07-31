Исторический объект на улице Свободы, который называют Детской площадкой

31 июля 2019, 10:43

На улице Свободы напротив дома № 7 есть исторический объект, который называют детской площадкой. Мамы с детьми уже давно стараются обходить это место стороной, чтобы их чадо не получило травму.



Эта «достопримечательность» может похвастать ржавыми и сломанными качелями, лестницей, вокруг которой торчат булыжники из земли, горкой со сломанными деревянными ограждениями для сбора заноз детскими ручками.



Особый антураж придают постоянно переполненная мусорка и сломанные лавочки, на которых опасно сидеть.



Подскажите, это тоже достижение и результат развития нашего славного города? Разве такого отношения заслужили дети этого района?



К слову, это единственная детская площадка на весь квартал.

4 комментария | Автор: Abramova 145 просмотров |комментария | Автор: