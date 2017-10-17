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Ушла из жизни первая учительница многих жителей нашего района Абранина Екатерина Порфирьевна

17 октябрь 2017, 22:05
Ушла из жизни первая учительница многих жителей нашего района Абранина Екатерина Порфирьевна
15 октября 2017 года ушла из жизни первая учительница многих жителей нашего района Абранина Екатерина Порфирьевна. Больше четверти века она проработала в школе №4 города Гусева. Очень душевная женщина и чудесный педагог. Светлая ей память.

Мой Первый Учитель!
Мой Лучший Учитель!
Тебя до конца наших дней не забыть нам!

Ребятками дружно за парты мы сели;
Узнать много нового в жизни хотели...
Писать не умели, читали с трудом!
Крючки выводили в тетрадках потом...

В чернила макали на ручке перо:
Отмыть пальцы было совсем не легко!..
Когда научились читать и писать,
О жизни хотели побольше узнать...

Тихонько за партами мы вырастали:
На голову выше учителя стали...
Тебя за вторую мы Маму считали:
Секреты свои все тебе доверяли...

Сидели на партой, разинувши рот:
Хлебнула немало ты с нами хлопот!
И, даже, когда уже взрослыми стали:
За мудрым советом, как к Маме бежали...

Пусть ты невеликая ростом была!..
Тебя выдавала большая Душа!..
А в ней заключалась великая сила!..
За все я скажу, мой Учитель:"СПАСИБО"!!!

Мой Первый Учитель!
Мой Лучший Учитель!
Увы! Но теперь ты уже небожитель!
И с неба внимательно смотришь на нас:
Частичка Души твоей в каждом из нас...
88 просмотров   |   Автор: Ирина.
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