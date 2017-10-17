Ушла из жизни первая учительница многих жителей нашего района Абранина Екатерина Порфирьевна

17 октябрь 2017, 22:05

15 октября 2017 года ушла из жизни первая учительница многих жителей нашего района Абранина Екатерина Порфирьевна. Больше четверти века она проработала в школе №4 города Гусева. Очень душевная женщина и чудесный педагог. Светлая ей память.



Мой Первый Учитель!

Мой Лучший Учитель!

Тебя до конца наших дней не забыть нам!



Ребятками дружно за парты мы сели;

Узнать много нового в жизни хотели...

Писать не умели, читали с трудом!

Крючки выводили в тетрадках потом...



В чернила макали на ручке перо:

Отмыть пальцы было совсем не легко!..

Когда научились читать и писать,

О жизни хотели побольше узнать...



Тихонько за партами мы вырастали:

На голову выше учителя стали...

Тебя за вторую мы Маму считали:

Секреты свои все тебе доверяли...



Сидели на партой, разинувши рот:

Хлебнула немало ты с нами хлопот!

И, даже, когда уже взрослыми стали:

За мудрым советом, как к Маме бежали...



Пусть ты невеликая ростом была!..

Тебя выдавала большая Душа!..

А в ней заключалась великая сила!..

За все я скажу, мой Учитель:"СПАСИБО"!!!



Мой Первый Учитель!

Мой Лучший Учитель!

Увы! Но теперь ты уже небожитель!

И с неба внимательно смотришь на нас:

Частичка Души твоей в каждом из нас...

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