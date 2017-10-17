Ушла из жизни первая учительница многих жителей нашего района Абранина Екатерина Порфирьевна
17 октябрь 2017, 22:05
15 октября 2017 года ушла из жизни первая учительница многих жителей нашего района Абранина Екатерина Порфирьевна. Больше четверти века она проработала в школе №4 города Гусева. Очень душевная женщина и чудесный педагог. Светлая ей память.
Мой Первый Учитель!
Мой Лучший Учитель!
Тебя до конца наших дней не забыть нам!
Ребятками дружно за парты мы сели;
Узнать много нового в жизни хотели...
Писать не умели, читали с трудом!
Крючки выводили в тетрадках потом...
В чернила макали на ручке перо:
Отмыть пальцы было совсем не легко!..
Когда научились читать и писать,
О жизни хотели побольше узнать...
Тихонько за партами мы вырастали:
На голову выше учителя стали...
Тебя за вторую мы Маму считали:
Секреты свои все тебе доверяли...
Сидели на партой, разинувши рот:
Хлебнула немало ты с нами хлопот!
И, даже, когда уже взрослыми стали:
За мудрым советом, как к Маме бежали...
Пусть ты невеликая ростом была!..
Тебя выдавала большая Душа!..
А в ней заключалась великая сила!..
За все я скажу, мой Учитель:"СПАСИБО"!!!
Мой Первый Учитель!
Мой Лучший Учитель!
Увы! Но теперь ты уже небожитель!
И с неба внимательно смотришь на нас:
Частичка Души твоей в каждом из нас...
Мой Первый Учитель!
Мой Лучший Учитель!
Тебя до конца наших дней не забыть нам!
Ребятками дружно за парты мы сели;
Узнать много нового в жизни хотели...
Писать не умели, читали с трудом!
Крючки выводили в тетрадках потом...
В чернила макали на ручке перо:
Отмыть пальцы было совсем не легко!..
Когда научились читать и писать,
О жизни хотели побольше узнать...
Тихонько за партами мы вырастали:
На голову выше учителя стали...
Тебя за вторую мы Маму считали:
Секреты свои все тебе доверяли...
Сидели на партой, разинувши рот:
Хлебнула немало ты с нами хлопот!
И, даже, когда уже взрослыми стали:
За мудрым советом, как к Маме бежали...
Пусть ты невеликая ростом была!..
Тебя выдавала большая Душа!..
А в ней заключалась великая сила!..
За все я скажу, мой Учитель:"СПАСИБО"!!!
Мой Первый Учитель!
Мой Лучший Учитель!
Увы! Но теперь ты уже небожитель!
И с неба внимательно смотришь на нас:
Частичка Души твоей в каждом из нас...
88 просмотров | Автор: Ирина.
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