Что имеем не храним, потерявши плачем. Возможно ли начать возвращать?

18 январь 2018, 20:16

Право на восьмичасовой рабочий день. Впервые в мире в истории человечества.

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.

Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной организации.

Право на работу, на возможность зарабатывать себе на жизнь своим трудом. Причем выпускники профессиональных учебных заведений имели право на обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.

Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как среднее профобразование, так и высшее. Впервые в мире.

Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детскими яслями, детсадами, пионерлагерями. Впервые в мире.

Право на бесплатное медицинское обеспечение. Впервые в мире.

Право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Впервые в мире.

Право на бесплатное жилье. Впервые в мире

Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников. Впервые в мире.

Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу. Впервые в мире.



Право на трехлетний декретный отпуск с сохранением рабочего места. (56 дней - полностью оплачиваемый, 1, 5 года - пособие, 3 года - без прерывания стажа и запрет администрации на увольнение.).

Право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до одного года.

Право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет.

Право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых детских заболеваниях.



С уважением. Всегда ваш Ю.М. Лактионов

Датой рождения СССР было 30 декабря 1922 г., когда несколько республик подписали Договор о создании нового союзного государства. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств. 26 декабря 1991 умерла моя Родина. Страны, где я родился, более не существует.В преддверии мартовских выборов предлагаю читателям оглянуться назад и вспомнить, что у нас было и, что предлагает нам сегодня действующая власть. А тем, кто родился в 90-е, просто почитайте, от чего отказались ваши папы и мамы в декабре 1991 года.Что дала людям советская власть СССР?Кроме того, женщины имели право на целый ряд дополнительных льгот:Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло быть даже в помине. Кое какие социальные блага в зарубежных странах стали появляться лишь после Второй мировой войны в результате мощного рабочего движения, вызванного существованием на планете Советского государства, Государства рабочих и крестьян.Имея за спиной такие мощные Социальные завоевания, Советский человек искренне гордился своей страной, зная, что его страна обладает колоссальными достижениями в развитии своего народного хозяйства, а именно:1. Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи восстановили разрушенное народное хозяйство страны после Первой мировой и Гражданской войны, и после Великой Отечественной войны. Такого народного Подвига история человечества не знала никогда.2. По всем экономическим показателям развития народного хозяйства страны мы со второй половины двадцатого века занимали прочное второе место в мире после США. И не надо забывать, что по просторам России в двадцатом веке прокатились три чудовищные войны, а на территории США войн вообще не было в течение последних полтораста лет.3. По количеству зарегистрированный в год изобретений мы занимали тоже второе место после США. А этот показатель говорит о техническом уровне нашего промышленного производства.4. Мы обладали лучшей в мире системой общего и специального профессионального образования. И наши школьники и студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах мира всегда занимали призовые места, далеко опережая представителей остальные страны мира.Вспомните слова Американского президента Джона Кеннеди, сказавшего с горечью в шестидесятых годах о том, что русские выиграли у Американцев соревнование за Космос за школьной партой и что нам, американцам, пора перенять именно русский опыт образования.5. Мы обладали лучшей в мире системой профилактического здравоохранения, на которую только сейчас начинают переходить Америка и Европа.6. Мы обладали лучшей в мире системой физической и спортивной подготовки населения страны, на которую уже перешел Китай и начинают переходить целый ряд цивилизованных стран мира7. Мы обладали одной из лучших в мире системой освоения космоса.8. Мы обладали лучшей в мире военной техникой.Можно еще добавить сюда несколько слов о том, что мы имели страну, с которой в мире считались и которая являлась Великой Державой с Великой историей, с Великой промышленностью, с Великой наукой, с Великой культурой, с Великим образованием и Великими идеями по построению нового общества на земле, справедливого для всех людей страны, а не только для богатых.И все иностранцы, бывающие у нас, отмечали у граждан СССР чувство глубокого патриотизма и чувство глубокого собственного достоинства у Советских граждан. Ведь Советская власть была нашей властью. А не властью тех, кто стоит надо нами по социальной лестнице и кто нас за людей не считает. Поэтому слова Маяковского «Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского Союза!» мог с гордостью произнести любой гражданин страны независимо от своего местожительства и социального положения.А что мы имеем сегодня?Сравним, например, такие предприятия как Джи Эс Групп, где работает сейчас 1700 работников и завод СТА, хотя каждое сравнение хромает, но все же…СТА в 60- е, 70 - е и 80 - е года построил, и передал своим работникам столько жилья, что это составило почти 40% всего построенного жилья в городе. Имел мощную собственную медицину, профсоюзы распределяли своим рабочим путевки.Джи Эс Групп жилье продает по ипотеке в основном инженерно-техническому персоналу, имеет свой детский садик ,где работники платят в месяц 5000 рублей за одного ребенка. Насчет путевок не знаю, может там такая высокая зарплата у рабочих, что она позволяет ездить ежегодно за границу отдыхать, наверное.Имеем обещание президента ко которому при рождении первого ребенка будет выплачиваться семьям малообеспеченным сумму чуть более 10000 рублей до полутора лет, материнский капитал на второго ребенка.Имеем органы соцзащиты которые отвечают за различные виды помощи малообеспеченным семьям и Службу занятости – которая в течении года может по максимуму безработным выплачивать не более 4900 рублей.Имеем среднюю реальную зарплату по Гусеву рабочего или продавца, при хорошем руководстве того предприятия где работаешь – 18000- 20000 тысяч. Если дела идут плохо или начальник жадничает, то и того меньше.Имели возможность пожаловаться на начальника в райком КПСС, и мало было руководителей, зарплата которых отличалась от среднего по предприятию выше, чем в 4 раза.Денег на возврат новых или других социальных завоеваний социализма у нас нет, не хватает даже денег на выполнение «майских» указов президента. Местные бюджеты сидят без денег, имея менее 50% всех собираемых налогов со своих территорий. И, естественно, все сидят на дотациях с региональных или федерально бюджета.Возможно ли это вернуть? – думаю что те, кто скажет что возможно – не дружат с головой. Но возможно ли попробовать ограничить коррупцию, провести национализацию нефтяной промышленности, ввести прогрессивный подоходный налог, что привело бы к резкому росту доходов государства – думаю что возможно. И это уже зависит от каждого из нас в ближайшее время.