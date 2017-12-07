Магазин «Двери» на Красноармейской
Новости / PR

9 декабря магазин «ИнтерДизайн» празднует День рождения

7 декабрь 2017, 12:20
Нам 9 лет!

В честь этого только 1 день действует скидка 9% для всех!

*На акционный товар скидка не предоставляется! Также проводятся 2 конкурса, в которых каждый может принять участие!

1 конкурс - поздравление

Внимание!

В честь дня рождения «ИнтерДизайн» объявлен конкурс на самое лучшее поздравление!

Поздравления принимаем в отделе продаж по адресу: пр.Ленина,15, ул.Артиллерийская, до 9 декабря включительно!

Будет разыгран сертификат на сумму 1000 рублей, который вы сможете потратить в наших магазинах!

Прояви свою фантазию. Возможно, именно ты станешь одним из обладателей приза!

Результаты конкурса будут оглашены 12 декабря в нашей группе в ВКонтакте.

2 конкурс - фотозона

Внимание! Только 9 декабря!

В честь дня рождения «ИнтерДизан» объявлен конкурс фотозона, который будет проходить в нашем магазине на пр.Ленина, 15.

Три номинации:
1. «Самое дружное фото»
2. «Семейное фото»
3. «Трогательное фото».

Обязательные правила участия:
1) Сделать креативное фото в фотозоне (по номинациям)
2) Опубликовать фото в VK с хэштегом #ИнтерДизайнГусев
3) Быть участником нашей группы
4) Сделать репост этой записи!

Все участники получат гарантированный комплимент!

Победители будут определенны 15 декабря!
Теги: ИнтерДизайн
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