9 декабря магазин «ИнтерДизайн» празднует День рождения
7 декабрь 2017, 12:20
Нам 9 лет!Теги: ИнтерДизайн
В честь этого только 1 день действует скидка 9% для всех!
*На акционный товар скидка не предоставляется! Также проводятся 2 конкурса, в которых каждый может принять участие!
Внимание!
В честь дня рождения «ИнтерДизайн» объявлен конкурс на самое лучшее поздравление!
Поздравления принимаем в отделе продаж по адресу: пр.Ленина,15, ул.Артиллерийская, до 9 декабря включительно!
Будет разыгран сертификат на сумму 1000 рублей, который вы сможете потратить в наших магазинах!
Прояви свою фантазию. Возможно, именно ты станешь одним из обладателей приза!
Результаты конкурса будут оглашены 12 декабря в нашей группе в ВКонтакте.
Внимание! Только 9 декабря!
В честь дня рождения «ИнтерДизан» объявлен конкурс фотозона, который будет проходить в нашем магазине на пр.Ленина, 15.
Три номинации:
1. «Самое дружное фото»
2. «Семейное фото»
3. «Трогательное фото».
Обязательные правила участия:
1) Сделать креативное фото в фотозоне (по номинациям)
2) Опубликовать фото в VK с хэштегом #ИнтерДизайнГусев
3) Быть участником нашей группы
4) Сделать репост этой записи!
Все участники получат гарантированный комплимент!
Победители будут определенны 15 декабря!
В честь этого только 1 день действует скидка 9% для всех!
*На акционный товар скидка не предоставляется! Также проводятся 2 конкурса, в которых каждый может принять участие!
1 конкурс - поздравление
Внимание!
В честь дня рождения «ИнтерДизайн» объявлен конкурс на самое лучшее поздравление!
Поздравления принимаем в отделе продаж по адресу: пр.Ленина,15, ул.Артиллерийская, до 9 декабря включительно!
Будет разыгран сертификат на сумму 1000 рублей, который вы сможете потратить в наших магазинах!
Прояви свою фантазию. Возможно, именно ты станешь одним из обладателей приза!
Результаты конкурса будут оглашены 12 декабря в нашей группе в ВКонтакте.
2 конкурс - фотозона
Внимание! Только 9 декабря!
В честь дня рождения «ИнтерДизан» объявлен конкурс фотозона, который будет проходить в нашем магазине на пр.Ленина, 15.
Три номинации:
1. «Самое дружное фото»
2. «Семейное фото»
3. «Трогательное фото».
Обязательные правила участия:
1) Сделать креативное фото в фотозоне (по номинациям)
2) Опубликовать фото в VK с хэштегом #ИнтерДизайнГусев
3) Быть участником нашей группы
4) Сделать репост этой записи!
Все участники получат гарантированный комплимент!
Победители будут определенны 15 декабря!
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