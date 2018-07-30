/ / / «Мыловаренная мануфактура «Spring» — косметика гусевских производителей

В Гусеве уже несколько лет развивается небольшое семейное предприятие по производству натуральной косметики под маркой «Мыловаренная мануфактура «Spring». Субоч Екатерина со своим супругом Сергеем занимаются изготовлением натурального мыла, косметических масел, натуральных природных тоников (гидролатов), средств для ванн и других натуральных средств для ухода за телом, лицом и волосами.
Ребята активно занимаются популяризацией здорового образа жизни, натурального ухода за собой и продвижением своего «зеленого» бренда. В составах косметических продуктов Мыловаренной мануфактуры «Spring» нет никаких искусственных добавок, вредных химических веществ, только вытяжки из трав, растительные экстракты, натуральные растительные и эфирные масла.
В ТЦ Сити Центр можно увидеть фирменную стойку с их продукцией. Также стойки стоят в Калининграде, Советске, Черняховске, Гвардейске и Зеленоградске.
В продвижении своей марки ребята используют как универсальные методы развития: раскрутку через Интернет (создание официального сайта, привлечение аудитории из социальных сетей @springeco.ru, правильную маркетинговую политику (грамотное ценообразование, проведение акций), постоянные презентации своей продукции в выставочных мероприятиях (участие в международных ярмарках и фестивалях), так и креативные методы.
На днях команда Мыловаренной мануфактуры «Spring» была замечена со своим проектом на российской краудфандинговой платформе Boomstarter. Производители собирают деньги на расширение линейки средств, покупку дополнительного оборудования и сертификацию полученных продуктов. Принять участие и поддержать проект может каждый. Для этого необходимо пройти по ссылке на страницу проекта, выбрать понравившееся вознаграждение, выкупить его и ожидать окончание срока проведения проекта. Если заявленная сумма в заявленный срок будет набрана, то проект признается успешным, и предприниматели вышлют Вам выкупленное вознаграждение. Если нет, то деньги вернутся Вам обратно.
Пожелаем удачи нашим землякам, и будем с нетерпением следить за их успехами.
«Мыловаренная мануфактура «Spring» — косметика гусевских производителей
30 июля 2018, 11:05
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