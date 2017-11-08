За неуведомление о наличии Польского вида на жительство против жительницы Гусева возбудили уголовное дело

8 ноябрь 2017, 12:22

В Черняховском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении 52-летней жительницы города Гусева возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации вида на жительство, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве).



Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов, собранных оперативниками УФСБ России по Калининградской области.



По версии следствия, подозреваемая, являясь гражданкой Российской Федерации, в марте 2016 года приобрела вид на жительство в Республике Польша. При этом женщина, действуя умышленно, в нарушение Федерального Закона «О гражданстве Российской Федерации», в установленный законом двухмесячный срок, как, впрочем, и по настоящее время, не уведомила отделение по вопросам миграции МО МВД России «Гусевский» о наличии у нее действительного вида на жительство в иностранном государстве.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств расследуемого преступления. В случае признания женщины виновной в инкриминируемом деянии, ей грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей.

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