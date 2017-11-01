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На бывшего замминистра экологии завели уголовное дело за служебный подлог при вырубках на Виштынце

1 ноябрь 2017, 12:46
На бывшего замминистра экологии завели уголовное дело за служебный подлог при вырубках на Виштынце
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Калининградской области и одного из его подчиненных возбуждено уголовное дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов доследственной проверки и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.

По версии следствия, в период с февраля по март текущего года подозреваемый, занимая должность заместителя министра природных ресурсов и экологии Калининградской области – начальника департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира, получил информацию о незаконной порубке лесных насаждений на особо охраняемой территории Чистопрудинского участкового лесничества Нестеровского лесничества и о наличии в производстве отделения полиции по Нестеровскому району МО МВД России материала процессуальной проверки по данному факту. С целью скрыть преступление, предусмотренное статьей 260 УК РФ (незаконная порубка), для избежания неприятных для себя последствий в виде привлечения к ответственности, чиновник решил совершить служебный подлог.

Во исполнение преступного умысла, направленного на придание видимости законности совершенной порубки лесных насаждений, подозреваемый дал указание своему подчиненному – начальнику отдела организации охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесопользования департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области, внести заведомо ложные сведения в ранее составленный акт приема-сдачи работ, проведенных на лесных участках Нестеровского лесничества. Подчиненный сотрудник, действуя по указанию своего непосредственного руководителя, выполняя роль исполнителя преступления, внес изменения в данный акт, умышленно указав в нем сведения о якобы проведенной работе по очистке от захламленности в рамках обеспечения пожарной безопасности в лесах Чистопруденского участкового лесничества, а именно в том выделе, где была совершена несанкционированная порубка.

Впоследствии данный подложный документ, содержащий ложные сведения, был предоставлен по запросу в отдел полиции по Нестеровскому району МО МВД России, приобщен к материалам процессуальной проверки по факту незаконной порубки и на основании него принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В настоящее время по месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, изъят ряд документов, имеющих значение для доказывания по уголовному делу, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.
Теги: Следственный комитет Виштинец
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министр лицо неприкасаемое
# 1министр лицо неприкасаемое
На Кондратьеву нашу тоже в своё время уголовное дело завели и выемку документов прям в кабинете произвели! И что? Вроде не села пока гуляет на свободе.
Сегодня, 19:37   ЦитироватьОтветить2

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