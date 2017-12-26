На Гусевского водителя нелегальной маршрутки завели уголовное дело

26 декабрь 2017, 15:40

В Черняховском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении 58-летнего жителя Гусевского района возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



По версии следствия, в июле текущего года подозреваемый с целью осуществления пассажирских перевозок междугороднего сообщения приобрел автомобиль марки «Мерседес-Спринтер», оборудованный для перевозки более восьми человек. При этом мужчина не имел лицензии на осуществление данного вида деятельности. В процессе пользования указанным транспортным средством подозреваемый неоднократно привлекался сотрудниками ОГИБДД к административной ответственности в связи с техническими неисправностями микроавтобуса.



Вместе с тем, 13 октября 2017 года, подозреваемый, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная о технических неисправностях принадлежащего ему транспортного средства, запрещающих его эксплуатацию, с целью получения прибыли, осуществлял перевозку шести пассажиров по маршруту «Калининград – Гусев». Учитывая запрет эксплуатации микроавтобуса, данная услуга не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. При движении по указанному маршруту, подозреваемый был остановлен сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Черняховский», выявившими факт осуществления незаконной деятельности.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается.

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