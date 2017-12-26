Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Новости / Происшествия

На Гусевского водителя нелегальной маршрутки завели уголовное дело

26 декабрь 2017, 15:40
На Гусевского водителя нелегальной маршрутки завели уголовное дело
В Черняховском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении 58-летнего жителя Гусевского района возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, в июле текущего года подозреваемый с целью осуществления пассажирских перевозок междугороднего сообщения приобрел автомобиль марки «Мерседес-Спринтер», оборудованный для перевозки более восьми человек. При этом мужчина не имел лицензии на осуществление данного вида деятельности. В процессе пользования указанным транспортным средством подозреваемый неоднократно привлекался сотрудниками ОГИБДД к административной ответственности в связи с техническими неисправностями микроавтобуса.

Вместе с тем, 13 октября 2017 года, подозреваемый, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная о технических неисправностях принадлежащего ему транспортного средства, запрещающих его эксплуатацию, с целью получения прибыли, осуществлял перевозку шести пассажиров по маршруту «Калининград – Гусев». Учитывая запрет эксплуатации микроавтобуса, данная услуга не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. При движении по указанному маршруту, подозреваемый был остановлен сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Черняховский», выявившими факт осуществления незаконной деятельности.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается.
Теги: нелегальные перевозки нелегалы
198 просмотров
0
Русский ювелирный дом
Другие новости по теме
В Гусеве сотрудники ГИБДД задержали нелегального перевозчика
В Гусеве сотрудники ГИБДД задержали нелегального перевозчика
За неуведомление о наличии Польского вида на жительство против жительницы Гусева возбудили уголовное дело
За неуведомление о наличии Польского вида на жительство против жительницы Гусева возбудили уголовное дело
Гусевский суд взыскал с виновника ДТП в пользу страховой компании 120 тысяч рублей
Гусевский суд взыскал с виновника ДТП в пользу страховой компании 120 тысяч рублей
Гусевским судом осужден житель области ударивший головой инспектора ДПС
Гусевским судом осужден житель области ударивший головой инспектора ДПС

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»