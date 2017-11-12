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На улице Черняховского произошел пожар в бане

12 ноябрь 2017, 12:19
На улице Черняховского произошел пожар в бане
11 ноября в 17.45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Черняховского в городе Гусеве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области.

Горела кирпичная одноэтажная баня размером. Огонь повредил потолок в парильном помещении. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 6 человек и 2 единицы техники.
Теги: пожар
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