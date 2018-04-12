В садовом товариществе «Металлист» произошёл пожар в бане

12 апреля 2018, 11:20

11 апреля в 18.07 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «Металлист» в городе Гусеве. Сгорела пристройка к бане размером 1,5×4м и моечная в одноэтажной деревянной бане размером 3×4м.



Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 4 человек и 1 единицы техники.



Пострадавших нет.

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