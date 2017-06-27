Объявления
Новости / Происшествия

В Гусеве строитель упал с шестиметровой высоты и получил тяжёлую черепно-мозговую травму

15 ноябрь 2017, 12:25
В Гусеве строитель упал с шестиметровой высоты и получил тяжёлую черепно-мозговую травму
В среду, 15 ноября, в Гусеве строитель упал с шестиметровой высоты и получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СУ СК РФ.

«Сообщение об инциденте поступило днём 15 ноября в Черняховский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Калининградской области. При проведении строительных работ на одном из объектов в Гусеве с высоты около шести метров упал 59-летний рабочий. Пострадавшего госпитализировали. Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение», — пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.

Источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил, что сначала пострадавшего доставили в Гусевскую ЦРБ, однако мужчина был в тяжёлом состоянии — у него диагностировали ушиб головного мозга. Около полуночи его перевезли в реанимацию Калининградской областной клинической больницы.
634 просмотра   |   4 комментария
0
Другие новости по теме
Мошенника из Гусева задержали спустя несколько месяцев в Подмосковье
Мошенника из Гусева задержали спустя несколько месяцев в Подмосковье
Следственный отдел возбудил дело о смерти ребенка, скончавшегося от травмы при родах
Следственный отдел возбудил дело о смерти ребенка, скончавшегося от травмы при родах
Сын Гусевского самосожженца: Несколько месяцев назад отец стал говорить, что за ним следят
Сын Гусевского самосожженца: Несколько месяцев назад отец стал говорить, что за ним следят
Двое мужчин Гусевского района сильно избили жителя поселка Фурманова
Двое мужчин Гусевского района сильно избили жителя поселка Фурманова
Житель
# 1Житель
Где это случилось, кто знает?
Сегодня, 17:34   ЦитироватьОтветить1
Гость Александр
# 2Гость Александр
Житель,
Тэц
Сегодня, 18:04   ЦитироватьОтветить0
Задорнов Михаил
# 3Задорнов Михаил
Он упал, потому что был тяжелее воздуха.
Сегодня, 19:31   ЦитироватьОтветить0
Роман Валентинович
# 4Роман Валентинович
Бригада скорой помощи с Калининграда забрала его в Калининград. Странно врачей в Гусеве не осталось совсем? Или с целью коммерческой выгоды?
Сегодня, 20:24   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Новости города Озёрска