Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Новости / Происшествия

В больнице скончался рабочий из Гусева, который упал с шестиметровой высоты

23 ноябрь 2017, 13:47
В больнице скончался рабочий из Гусева, который упал с шестиметровой высоты
В калининградской областной больнице скончался рабочий из Гусева, который упал с шестиметровой высоты. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СКР.

59-летний мужчина умер в областной клинической больнице 21 ноября 2017 года.

«Проверка по факту гибели строителя продолжается, по её результатам будет принято процессуальное решение», — пояснили в СУ СК РФ по Калининградской области.

Днём 15 ноября в Черняховский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Калининградской области поступило сообщение о том, что на стройке одного из объектов в Гусеве с высоты около шести метров упал рабочий. Пострадавшего госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой.
741 просмотр   |   3 комментария
0
Другие новости по теме
В Гусеве строитель упал с шестиметровой высоты и получил тяжёлую черепно-мозговую травму
В Гусеве строитель упал с шестиметровой высоты и получил тяжёлую черепно-мозговую травму
Следственный отдел возбудил дело о смерти ребенка, скончавшегося от травмы при родах
Следственный отдел возбудил дело о смерти ребенка, скончавшегося от травмы при родах
В Гусеве 15-летний подросток умер во время прогулки с друзьями
В Гусеве 15-летний подросток умер во время прогулки с друзьями
В Гусеве мать только через 9 дней обратилась в больницу с черепно-мозговой травмой у 8-месячного ребенка
В Гусеве мать только через 9 дней обратилась в больницу с черепно-мозговой травмой у 8-месячного ребенка
Макиавелли
# 1Макиавелли
Жаль.Искренние соболезнования родным.
Сегодня, 14:03   ЦитироватьОтветить9
Житель города
# 2Житель города
К сожалению ничего удивительного, многие работники работают без страховки, может этот трагичный случай заставит соблюдать технику безопасности, а начальников штрафовать... Близким соболезнования.
Сегодня, 14:34   ЦитироватьОтветить6
Гусевец
# 3Гусевец
Очень жаль. Соболезную. Но хочется сказать, что каждый рабочий это взрослый человек, который понимает и представляет, что может быть не соблюдая технику безопасности . Каждый должен дорожить своей жизнью.
Сегодня, 18:11   ЦитироватьОтветить5

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»