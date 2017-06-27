В больнице скончался рабочий из Гусева, который упал с шестиметровой высоты
23 ноябрь 2017, 13:47
В калининградской областной больнице скончался рабочий из Гусева, который упал с шестиметровой высоты. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СКР.
59-летний мужчина умер в областной клинической больнице 21 ноября 2017 года.
«Проверка по факту гибели строителя продолжается, по её результатам будет принято процессуальное решение», — пояснили в СУ СК РФ по Калининградской области.
Днём 15 ноября в Черняховский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Калининградской области поступило сообщение о том, что на стройке одного из объектов в Гусеве с высоты около шести метров упал рабочий. Пострадавшего госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой.
59-летний мужчина умер в областной клинической больнице 21 ноября 2017 года.
«Проверка по факту гибели строителя продолжается, по её результатам будет принято процессуальное решение», — пояснили в СУ СК РФ по Калининградской области.
Днём 15 ноября в Черняховский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Калининградской области поступило сообщение о том, что на стройке одного из объектов в Гусеве с высоты около шести метров упал рабочий. Пострадавшего госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой.
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