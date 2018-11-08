В Гусевском районе 47-летний мужчина умер за рулём автомобиля. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
В среду, 7 ноября, около 17:30 на дороге рядом с посёлком Кубановка очевидцы заметили стоявшую машину. Водитель не подавал признаков жизни. Свидетели вызвали медиков, которые заключили, что мужчина мёртв.
В региональном СКР пояснили, что погибший — 47-летний житель Гусева, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Для того чтобы установить, от чего он скончался, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Доследственную проверку проводит Черняховский межрайонный следственный отдел регионального СУ СК России, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
В Гусевском районе за рулём автомобиля умер 47-летний мужчина
8 ноября 2018, 11:06
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