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Полиция Гусевского района разыскивает Наталью Вайцель, утратившую связь с родственниками

27 ноябрь 2017, 13:18
Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается Вайцель Наталья Юрьевна, 1983 года рождения, которая не выходит на связь со своими родственниками.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8(40143)3-24-10, 8(4012)552-605, 02 или 112.
Теги: розыск
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