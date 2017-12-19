Полиция Гусевского района разыскивает Кристину Чиркову, утратившую связь с родственниками

19 декабрь 2017, 09:47

Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается Чиркова Кристина Николаевна, 1984 года рождения, уроженка города Гусева. Женщина не выходит на связь со своими родственниками, местонахождение ее не известно.



Если вы располагаете информацией о местонахождении Кристины Чирковой, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8(4012)552-605, 8(40143)3-24-10, 3-32-81, 02 или 112.

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