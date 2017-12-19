Полиция Гусевского района разыскивает Кристину Чиркову, утратившую связь с родственниками
19 декабрь 2017, 09:47
Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается Чиркова Кристина Николаевна, 1984 года рождения, уроженка города Гусева. Женщина не выходит на связь со своими родственниками, местонахождение ее не известно.Теги: розыск
Если вы располагаете информацией о местонахождении Кристины Чирковой, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8(4012)552-605, 8(40143)3-24-10, 3-32-81, 02 или 112.
Если вы располагаете информацией о местонахождении Кристины Чирковой, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8(4012)552-605, 8(40143)3-24-10, 3-32-81, 02 или 112.
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