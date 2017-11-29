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В городе Гусеве изъяли крупную партию «левой» табачной и алкогольной продукции

29 ноябрь 2017, 16:15
В городе Гусеве изъяли крупную партию «левой» табачной и алкогольной продукции
В отношении 47-летнего жителя города Гусева возбуждены уголовные дела по факту хранения и распространения «левой» табачной и алкогольной продукции и по факту хранения патронов для огнестрельного оружия.

Табачная и алкогольная продукция различных видов, не промаркированная специальными акцизными марками, была обнаружена сотрудниками УФСБ в гараже подозреваемого на улице Невского, дом 7, в припаркованном рядом автомобиле марки «Тайота Ландкрузер», а также в торговых павильонах № 5 и № 6 на улице Победа, 35. Общая стоимость изъятого составляет 646 тысяч рублей, что является крупным размером.

Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, злоумышленник наладил незаконную реализацию немаркированных табака и алкоголя. Всего у него изъяли 8 ящиков и 400 блоков сигарет, а также ящик водки. Образцы приготовленных к реализации товаров, которые могут представлять угрозу для здоровья покупателей, направлены на криминалистическую экспертизу.

В гараже у подозреваемого также было обнаружено четыре патрона образца 1943 года калибра 7,62, предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия.

По данному факту возбуждено два уголовных дела: ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ» и ст. 222 ч. 1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Теги: алкоголь табачная продукция
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я
# 1я
только магазины "Бутыль" забыли проверить на контрафакт
Вчера, 16:23   ЦитироватьОтветить6
Zooro
# 2Zooro
Это не доронова прихватил?
Вчера, 16:30   ЦитироватьОтветить3
Гость Гость
# 3Гость Гость
Zooro,
Давно его уже пора
Вчера, 16:49   ЦитироватьОтветить1
Опер
# 4Опер
Да, его родного. И патрончики подкинули чтоб уж наверняка
Вчера, 18:38   ЦитироватьОтветить1

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