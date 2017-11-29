В городе Гусеве изъяли крупную партию «левой» табачной и алкогольной продукции

29 ноябрь 2017, 16:15

В отношении 47-летнего жителя города Гусева возбуждены уголовные дела по факту хранения и распространения «левой» табачной и алкогольной продукции и по факту хранения патронов для огнестрельного оружия.



Табачная и алкогольная продукция различных видов, не промаркированная специальными акцизными марками, была обнаружена сотрудниками УФСБ в гараже подозреваемого на улице Невского, дом 7, в припаркованном рядом автомобиле марки «Тайота Ландкрузер», а также в торговых павильонах № 5 и № 6 на улице Победа, 35. Общая стоимость изъятого составляет 646 тысяч рублей, что является крупным размером.



Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, злоумышленник наладил незаконную реализацию немаркированных табака и алкоголя. Всего у него изъяли 8 ящиков и 400 блоков сигарет, а также ящик водки. Образцы приготовленных к реализации товаров, которые могут представлять угрозу для здоровья покупателей, направлены на криминалистическую экспертизу.



В гараже у подозреваемого также было обнаружено четыре патрона образца 1943 года калибра 7,62, предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия.



По данному факту возбуждено два уголовных дела: ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ» и ст. 222 ч. 1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

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