За попытку дать взятку начальнику полиции мужчина осужден к штрафу в размере 750 000 рублей

17 мая 2018, 13:32

25 июля 2017 года на придомовой территории дома обвиняемого сотрудниками полиции поводились проверочные мероприятия, в ходе которых было изъято топливо различных видов, а также алкогольная и табачная продукция, не имеющая специальной маркировки акцизными марками. Желая вернуть изъятое имущество, мужчина попытался передать начальнику отделения полиции взятку в размере 100 000 рублей. Однако данные противоправные действия были пресечены начальником отделения полиции, который отказался от получения денежных средств. После совершения преступления мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.



Обвиняемый в судебном заседании свою вину признал, пояснил, что за денежное вознаграждение хотел вернуть изъятый у него товар, но при попытке передачи денег был задержан.



Гусевский суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ как покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий.



При назначении наказания суд учел степень общественной опасности, обстоятельства и мотивы совершенного преступления, личность виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание (признание вины), отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказание на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.



Приговором Гусевского городского суда подсудимый осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ к штрафу в размере 750 000 рублей.

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