Скрывшийся с места происшествия виновник ДТП выплатит компенсацию страховой компании

4 декабрь 2017, 17:54

В Гусевский городской суд обратилось ПАО СК «Росгосстрах» с иском о взыскании выплаченного страхового возмещения. В обоснование своих требований истец указал, что 6 ноября 2015 года в городе Гусеве Калининградской области по вине ответчика, управлявшего автомобилем марки «Ауди», произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были причинены механические повреждения автомобилю марки «Дэу».



В виду того, что на момент ДТП гражданская ответственность ответчика была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах», истец выплатил страховое возмещение в размере 108 297,5 рублей в пользу страховой компании, где был застрахован поврежденный автомобиль марки «Дэу».



Поскольку водитель автомобиля марки «Ауди» скрылся с места ДТП, а также не имел водительского удостоверения, истец полагал, что у него возникло право регрессного требования с ответчика выплаченной страховой суммы.



Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.



В соответствии с подп. «в, г» п. 1 ст. 14 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» к страховщику, осуществившему страховое возмещение, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения, если указанное лицо не имело права на управление транспортным средством, при использовании которого им был причинен вред либо скрылось с места дорожно-транспортного происшествия.



Суд пришел к выводу об обоснованности требований истца.



Гусевский городской суд взыскал с ответчика в пользу ПАО СК «Росгосстрах» в порядке регресса страховое возмещение в размере 108 297,5 рублей, расходы по оплате госпошлины в сумме 3 365,95 рублей, всего 111 663,45 рублей.

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