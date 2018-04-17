Гусевский суд взыскал с виновницы ДТП около 240 тыс руб

17 апреля 2018, 17:43

В Гусевский городской суд обратился мужчина с иском о взыскании ущерба. В обоснование требований истец указал, что 7 декабря 2017 года в городе Гусеве по вине ответчицы, управлявшей автомобилем марки «Крайслер Неон», произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были причинены механические повреждения его автомобилю марки «Киа Соренто».



В судебном заседании истец пояснил, что страховая компания отказалась выплачивать денежные средства, поскольку ответственность гражданки не была застрахована.



Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд решил взыскать с женщины в пользу истца стоимость восстановительного ремонта транспортного средства в размере 207 688, 24 рублей, расходы по оплате экспертизы — 5 000 рублей, расходы по оплате юридических услуг — 25 000 рублей, государственную пошлину — 5 276, 88 рублей.



Решение не вступило в законную силу.

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