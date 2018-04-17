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Информационный сайт города Гусева

Гусевский суд взыскал с виновницы ДТП около 240 тыс руб

17 апреля 2018, 17:43
Гусевский суд взыскал с виновницы ДТП около 240 тыс руб
В Гусевский городской суд обратился мужчина с иском о взыскании ущерба. В обоснование требований истец указал, что 7 декабря 2017 года в городе Гусеве по вине ответчицы, управлявшей автомобилем марки «Крайслер Неон», произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были причинены механические повреждения его автомобилю марки «Киа Соренто».

В судебном заседании истец пояснил, что страховая компания отказалась выплачивать денежные средства, поскольку ответственность гражданки не была застрахована.

Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд решил взыскать с женщины в пользу истца стоимость восстановительного ремонта транспортного средства в размере 207 688, 24 рублей, расходы по оплате экспертизы — 5 000 рублей, расходы по оплате юридических услуг — 25 000 рублей, государственную пошлину — 5 276, 88 рублей.

Решение не вступило в законную силу.
суд авария
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Максим
# 1Максим
Я валяюсь, заплатить 25 рублей за юриста. Вы что там в Гусеве открыть Гарант или Консультант не в силах?
Сегодня, 19:40   ЦитироватьОтветить0
Жертва коммунистической власти
# 2Жертва коммунистической власти
Потом такие "юристы" как Максим начитавшись гаранта разводят руками и клянут судей с многолетним юридическим стажем, за неверно вынесенные по их глубокому убеждению решения... Ещё профессор Преображенский сказал "Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. " Так что давайте господа заниматься каждым своим делом, может тогда и порядок настанет.
Сегодня, 20:20   ЦитироватьОтветить0
Гость гость
# 3Гость гость
Максим, а кому надо мысли судьи направлять в нужное русло?
Сегодня, 20:24   ЦитироватьОтветить0

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