Гусевский суд взыскал с виновника ДТП в пользу страховой компании 120 тысяч рублей

26 сентябрь 2017, 12:00

В Гусевский городской суд обратилось ПАО СК «Росгосстрах» с иском о взыскании выплаченного страхового возмещения. В обоснование истец указал, что 21 марта 2015 года в городе Светлогорске Калининградской области по вине ответчика, управлявшего автомобилем марки «Мерседес», произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были причинены механические повреждения автомобилю марки «Тойота».



В виду того, что на момент ДТП гражданская ответственность ответчика, была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах», истец выплатил страховое возмещение в размере 120 000 рублей в пользу страховой компании, где был застрахован поврежденный автомобиль марки «Тойота».



Поскольку в момент вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля марки «Мерседес» находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения, истец полагал, что у него возникло право регрессного требования с ответчика выплаченной страховой суммы.



Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.



В соответствии со ст.14 ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», к страховщику, осуществившему страховое возмещение, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения, если вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного); указанное лицо не имело права на управление транспортным средством, при использовании которого им был причинен вред.



В ходе судебного заседания было установлено, что указанные в исковом заявлении обстоятельства имели место быть - в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортным средством.



Таким образом, суд пришел к выводу, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.



Гусевский городской суд взыскал с ответчика в пользу ПАО СК «Росгосстрах» в порядке регресса страховое возмещение в размере 120 000 рублей.

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