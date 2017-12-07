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Полиция и родственники разыскивают пропавшего Харченко Анатолия Ивановича

7 декабрь 2017, 13:54
Полиция и родственники разыскивают Харченко Анатолия Ивановича 1940 года рождения. 5 декабря 2017 года около 7 утра он вышел из дома № 12 на ул. Балтийской г. Гусева и по настоящее время о нём ничего неизвестно.

Был одет: черная шапка, коричневая куртка, под курткой черная рубашка, черные брюки и черные ботинки с замком.

Всех, кто видел или может сообщить какую-либо иформацию о пропавшем, убедительно просим позвонить по телефонам: 02, 8-401-43-3-53-21, 8-911-482-25-28.
Теги: розыск
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