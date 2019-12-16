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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве разыскивают 15-летнего школьника, не вернувшегося из школы четыре дня назад

16 декабря 2019, 12:46
МО МВД России «Гусевский» разыскивается несовершеннолетний Потехин Артём Алексеевич, 2004 года рождения, зарегистрированный по адресу: Гусевский район, посёлок Кубановка, который 12 декабря 2019 года не вернулся домой после занятий в МАОУ СОШ № 3 города Гусева, и до настоящего времени место его нахождения неизвестно.

Приметы: на вид 15 лет, рост 165 см., худощавого телосложения, волосы светлые, коротко стриженные, глаза зеленые. Был одет: шапка черного цвета, куртка короткая, зимняя черного цвета с полоской цвета хаки на спине, брюки черные снизу на резинке, кроссовки зимние высокие черного цвета.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Артёма Потехина, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.

Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.
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