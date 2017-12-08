На улице Менделеева в подвале здания довоенной постройки произошел пожар

8 декабрь 2017, 22:29

8 декабря 2017 года в 13.35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Менделеева в городе Гусеве. В трехэтажном неэксплуатируемом здании довоенной постройки в подвальном помещении горела дверь.



Возгорание было ликвидировано подручными средствами. Пострадавших нет.



Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 в составе 5 человек и 1 единицы техники.

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