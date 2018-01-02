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На автодороге «Чистые Пруды–Ольховатка» погиб водитель «Пежо», врезавшись в придорожное дерево

2 январь 2018, 18:59
1 января в 20:20 в Нестеровском районе на автодороге «Чистые Пруды–Ольховатка» 37-летний водитель автомобиля «Пежо», лишенный права управления транспортным средством, на закруглении не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево.

В ликвидации последствий ДТП на место происшествия выезжали пожарные ПСЧ-13 и спасатели поисково-спасательного подразделение ГБУ «ОГПС и ГО» г. в составе 7 человек и 2 единицы техники.

В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм.
Теги: авария
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Гость.
# 1Гость.
Туда ему и дорога. Кстати, где визг про пешеходов и онивовсемвиноваты, вынебессмертны и т.д. Вы тоже не бессмертны. ХЕХЕ.
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