На автодороге «Чистые Пруды–Ольховатка» погиб водитель «Пежо», врезавшись в придорожное дерево

2 январь 2018, 18:59

1 января в 20:20 в Нестеровском районе на автодороге «Чистые Пруды–Ольховатка» 37-летний водитель автомобиля «Пежо», лишенный права управления транспортным средством, на закруглении не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево.



В ликвидации последствий ДТП на место происшествия выезжали пожарные ПСЧ-13 и спасатели поисково-спасательного подразделение ГБУ «ОГПС и ГО» г. в составе 7 человек и 2 единицы техники.



В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм.

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