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В поселке Краснополье выгорела кирпичная баня

7 январь 2018, 14:35
В поселке Краснополье выгорела кирпичная баня
7 января в 08.03 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Краснополье Гусевского городского округа. Выгорела кирпичная баня размерами 2х3 метра.

Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.

Пострадавших нет.
Теги: пожар Краснополье
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