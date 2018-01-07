В поселке Краснополье выгорела кирпичная баня

7 январь 2018, 14:35

7 января в 08.03 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Краснополье Гусевского городского округа. Выгорела кирпичная баня размерами 2х3 метра.



Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.



Пострадавших нет.

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