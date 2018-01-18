Сбежавшие школьницы из социального приюта «Берег Надежды» могут находиться в Гусеве
18 январь 2018, 15:06
17-летняя Елизавета, 15-летняя Элла и 14-летняя Александра ушли из социального приюта «Берег Надежды» в Правдинске 10 января. Их до сих пор ищут. Информацию об этом разместила группа «Я ♥ город Гусев».Теги: розыск
При этом на странице сообщества «Поиск пропавших детей S.O.S Калининград» появились сообщения со страницы Лизы - «Не надо нас искать». Позже кто-то, отрекомендовавшись тем же именем, написал с другого аккаунта, что она находится в Гусеве и что с ней все хорошо. На вопрос родственницы Александры, где она и что с ней происходит, поступил ответ: «Саши со мной нет, но я с ней недавно виделась, и она в порядке, она живет неподалеку от меня со своим парнем».
Судя по сообщениям живущей в Санкт-Петербурге тети самой младшей из беглянок, девушка оказалась временно в приюте, потому что тяжело заболел ее отец, и матери нужно было ехать с ним на лечение в другой город. Сейчас родители вернулись, отец отказался от лечения. Все переживают за девочку, тем более, что поступали вести, что «Саша реально в опасности и он (ее парень) склоняет ее к суициду», а также, что «ее не выпускают». «Мы уже седьмые сутки не спим, - написала женщина на странице сообщества сегодня ночью. - Информация о том, что отец отказался от лечения была отправлена, если б Саша прочитала, была б уже дома…».
Если верить сообщениям, беглянки находятся в Гусеве. Если вы обладаете информацией о местонахождении девочек, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8(40157)2-12-02, 552-514, 02 или 112.
При этом на странице сообщества «Поиск пропавших детей S.O.S Калининград» появились сообщения со страницы Лизы - «Не надо нас искать». Позже кто-то, отрекомендовавшись тем же именем, написал с другого аккаунта, что она находится в Гусеве и что с ней все хорошо. На вопрос родственницы Александры, где она и что с ней происходит, поступил ответ: «Саши со мной нет, но я с ней недавно виделась, и она в порядке, она живет неподалеку от меня со своим парнем».
Судя по сообщениям живущей в Санкт-Петербурге тети самой младшей из беглянок, девушка оказалась временно в приюте, потому что тяжело заболел ее отец, и матери нужно было ехать с ним на лечение в другой город. Сейчас родители вернулись, отец отказался от лечения. Все переживают за девочку, тем более, что поступали вести, что «Саша реально в опасности и он (ее парень) склоняет ее к суициду», а также, что «ее не выпускают». «Мы уже седьмые сутки не спим, - написала женщина на странице сообщества сегодня ночью. - Информация о том, что отец отказался от лечения была отправлена, если б Саша прочитала, была б уже дома…».
Если верить сообщениям, беглянки находятся в Гусеве. Если вы обладаете информацией о местонахождении девочек, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8(40157)2-12-02, 552-514, 02 или 112.
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