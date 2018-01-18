Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Новости / Происшествия

Сбежавшие школьницы из социального приюта «Берег Надежды» могут находиться в Гусеве

18 январь 2018, 15:06
17-летняя Елизавета, 15-летняя Элла и 14-летняя Александра ушли из социального приюта «Берег Надежды» в Правдинске 10 января. Их до сих пор ищут. Информацию об этом разместила группа «Я ♥ город Гусев».

При этом на странице сообщества «Поиск пропавших детей S.O.S Калининград» появились сообщения со страницы Лизы - «Не надо нас искать». Позже кто-то, отрекомендовавшись тем же именем, написал с другого аккаунта, что она находится в Гусеве и что с ней все хорошо. На вопрос родственницы Александры, где она и что с ней происходит, поступил ответ: «Саши со мной нет, но я с ней недавно виделась, и она в порядке, она живет неподалеку от меня со своим парнем».

Судя по сообщениям живущей в Санкт-Петербурге тети самой младшей из беглянок, девушка оказалась временно в приюте, потому что тяжело заболел ее отец, и матери нужно было ехать с ним на лечение в другой город. Сейчас родители вернулись, отец отказался от лечения. Все переживают за девочку, тем более, что поступали вести, что «Саша реально в опасности и он (ее парень) склоняет ее к суициду», а также, что «ее не выпускают». «Мы уже седьмые сутки не спим, - написала женщина на странице сообщества сегодня ночью. - Информация о том, что отец отказался от лечения была отправлена, если б Саша прочитала, была б уже дома…».

Если верить сообщениям, беглянки находятся в Гусеве. Если вы обладаете информацией о местонахождении девочек, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8(40157)2-12-02, 552-514, 02 или 112.
Теги: розыск
414 просмотров
0
Магазин игрушек «Бегемотик»
Другие новости по теме
Соседи погибших в Маяковском детей рассказали, как пытались их спасти
Соседи погибших в Маяковском детей рассказали, как пытались их спасти
Сын Гусевского самосожженца: Несколько месяцев назад отец стал говорить, что за ним следят
Сын Гусевского самосожженца: Несколько месяцев назад отец стал говорить, что за ним следят
Избиение школьницы в Гусеве: Что стало с героями нашумевшей истории
Избиение школьницы в Гусеве: Что стало с героями нашумевшей истории
Гусевский прокурор заставил полицию перепроверить ситуацию с избиением школьницы
Гусевский прокурор заставил полицию перепроверить ситуацию с избиением школьницы

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»